Nevidljivi ubica ponovno na putevima: Ne pomažu ni lanci, kako reagovati

Crni led je vrlo opasan za vozače, ali i za pješake.

Najčešće se pojavljuje rano ujutro i noću, kad je na cestama najmanje vozila.

Kad se cesta zaledi, ne pomažu ni zimske gume ni lanci, kao ni bezbjednosni sistemi poput ABS-a i ESP-a.

Ipak, nešto ipak možete preduzeti, ostanete li pribrani-

Nakon hladnog talasa, kratko su nas pomilovale nešto nježnije temperature, a onda opet krećemo u jutarnji minus.

Bar tako kazuje vremenska prognoza.

Šta za vozače znači kombinacija dnevnih 'pozitivaca' i noćnih 'negativaca' te lagane kiše?

Prije svega, to je alarm za pojačan oprez, posebno za mlade vozače, iako se ni oni iskusniji ne bi trebali opustiti jer opisani se uslovi u pravilu povezuju s pojavom tzv. crnog leda.

Crni led smatra se nevidljivim ubicom, jer ga je na cestama jako teško uočiti.

Kako mu i naziv govori, crn je, vizuelno se stopi s cestom.

O čemu je riječ?

Crni led tanki je zaleđeni sloj na cesti. Taj tanki sloj leda obično se stvori kad pri niskim temperaturama padaju kiša ili snijeg.

Dakle, u okolnostima kakve su najavljene za noć sa subote na ned‌jelju, kao i za ostale dane u sedmici pred nama.

Iako mu ovakvi vremenski uslovi najviše pogoduju, crni led često nastaje i d‌jelovanjem samih vozila – kako prolaze tako otapaju snijeg koji se potom zaledi, ali u tako tankom sloju da nije vidljiv, providan je. Stoga, pratite informacije o trenutnom stanju na putevima.

Čujete li ili pročitate upozorenje o mrazu, poledici ili ledenoj kiši, to je znak da bi valjalo ili odgoditi putovanja koja nisu neophodna ili u prometu osjetno više paziti jer će ceste gotovo sigurno biti prekrivene tankim slojem leda.

"Sigurno manevriranje vozilom u tom slučaju postaje gotovo nemoguće u vrlo kratkom vremenu", upozoravaju i iz njemačkog ADAC-a.

Navode da crni led pretvara saobraćajnice u ceste opasne po život jer se osim ledene kiše, snijega, mraza, na njima pojavljuje i magla koja onemogućava vidljivost.

Pomaže samo vozačeva pribranost i oprezna vožnja.

Držite dovoljan razmak od vozila ispred. Kočite što je nježnije moguće i izbjegavajte nagle manevre, dakle nagle pokrete upravljačem ili naglo stiskanje papučice kočnice ili gasa.

Pratite saobraćaj kako biste na vrijeme vid‌jeli ili predvid‌jeli što će se dogoditi, jer samo tako možete na vrijeme reagovati. Iznenadi li vas na putu ledena kiša, najbolja opcija je stati na sigurnom mjestu i pričekati da se situacija smiri.

Vozačima kojima vozilo počne kliziti na crnom ledu, pak, saobraćajni stručnjaci savjetuju da ne rade nagle pokrete.

Potrebno je okrenuti volan u smjeru klizanja vozila, potom pričekati nekoliko trenutaka i ispraviti volan. Vozite li manjom brzinom – kako biste u zimskim uslovali i trebali – na ovaj način možete kontrolisati proklizavanje te vratiti automobil na željenu putanju, piše Večernji list.