Pustite me da ga vidim zadnji put: Potresne scene na mjestu ubistva Tadije

22.11.2025

15:41

Пустите ме да га видим задњи пут: Потресне сцене на мјесту убиства Тадије

Tijelo Tadije Pantića (25) jutros je nađeno na Bulevaru Arsenija Čarnojevića, iza trafike, u Beogradu.

Sestra ubijenog Pantića tražila je da ga vidi posljednji put.

"Jutros me je zagrlio, pustite me da ga vidim posljednji put", jecala je sestra, piše "Telegraf.rs".

Бањалука, вријеме, снијег

Društvo

Evo kada se očekuje topljenje snijega

Ubrzo nakon strašnog ubistva, na licu mjesta su se okupili drugovi, djevojka i sestra ubijenog, koja je samo ponavljala da želi da ga vidi posljednji put, da ju je tog jutra poljubio.

Muk i nevjerica, jedan mladi život završen je na okrutan način. Prolaznici nisu vidjeli ništa, ali su za "Telegraf" ispričali da su čuli pucnje. I da je bilo uznemirujuće, usred bijela dana.

snijeg rumunija

Region

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

Prema saznanjima "Telegrafa", Tadija je do sada dva puta izbjegao smrt. Bio je vođa navijača Partizana iz Zemuna. Policija je u potrazi za napadačima.

Kada je makedonski maneken Martin S. poginuo u eksploziji u iznajmljenom stanu u Makedonskoj ulici, navodno je bio angažovan da ubije Tadiju. Maneken je slučajno aktivirao eksploziv.

Ubistvo

Beograd

