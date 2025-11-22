Logo

Preminula još jedna žrtva požara u Tuzli

Izvor:

Glas Srpske

22.11.2025

11:49

Komentari:

0
Преминула још једна жртва пожара у Тузли
Foto: Screenshot / Avaz

Gradska odbornica Dragana Berberović-Gagro objavila je na svom Facebook profilu da je preminula još jedna osoba stradala u nedavnom požaru u Domu penzionera u Tuzli, čime je broj žrtava porastao na osamnaest.

„Nažalost, kako sam upravo čula, još jedna – osamnaesta žrtva požara – danas je preminula“, napisala je Berberović-Gagro, izražavajući duboku tugu i zabrinutost zbog izostajanja bilo kakvih institucionalnih reakcija.

U objavi je naglasila da, uprkos razmjerama tragedije, još uvijek nema smjena odgovornih lica, niti hapšenja, osim jedne ostavke.

полиција-Република Српска-грб полиције

Hronika

Policija oduzela treptače od vozača iz Novog Grada

„Mediji sve manje pišu. Ovo je poraz ljudskosti i odgovornosti. Kuda ovo vodi?“, poručila je odbornica.

Dodala je i da se ni u drugim slučajevima, poput navoda o podvođenju maloljetnica od strane policijskih službenika, ne preduzimaju dalje radnje, što po njenom mišljenju ukazuje na opšti nedostatak odgovornosti, piše Glas Srpske.

požar

Dom penzionera

Tuzla

