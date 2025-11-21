Kamion skliznuo sa ceste, automobil u kanalu

21.11.2025
21:04
Zbog snježnih padavina došlo je do saobraćajne nezgode kod tunela Dragoraj blizu Ribnika.
Kako prenosi BL portal kamion je prešao u suprotnu traku, zbog čega je automobil završio u kanalu pored puta.
Zbog saobraćajne nezgode došlo je do gužve i zastoja u saobraćaju.
Vozačima se savjetuje oprez, a iz preduzeća "Putevi Republike Srpske" uputili su apel svim učesnicima u saobraćaju da na put ne kreću bez zimske opreme zbog najavljenih obilnih snježnih padavina.
