Kamion skliznuo sa ceste, automobil u kanalu

Zbog snježnih padavina došlo je do saobraćajne nezgode kod tunela Dragoraj blizu Ribnika.

Kako prenosi BL portal kamion je prešao u suprotnu traku, zbog čega je automobil završio u kanalu pored puta.

Zbog saobraćajne nezgode došlo je do gužve i zastoja u saobraćaju.

Vozačima se savjetuje oprez, a iz preduzeća "Putevi Republike Srpske" uputili su apel svim učesnicima u saobraćaju da na put ne kreću bez zimske opreme zbog najavljenih obilnih snježnih padavina.