Težak udes kod Prijedora - dva vozila u kanalu

Izvor:
ATV
21.11.2025
17:03
Komentari:0
Saobraćajna nezgoda dogodila se u Lamoviti kod Prijedora, javljaju čitaoci.
Kako se vidi na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, u kanalu pored puta nalaze se dva automobila.
Nije posve jasno kako je došlo do ovog udesa i kako su se oba automobila našla u kanalu jedan pored drugog.
