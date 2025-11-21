Logo
Težak udes kod Prijedora - dva vozila u kanalu

Удес код Приједора
Saobraćajna nezgoda dogodila se u Lamoviti kod Prijedora, javljaju čitaoci.

Kako se vidi na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, u kanalu pored puta nalaze se dva automobila.

Nije posve jasno kako je došlo do ovog udesa i kako su se oba automobila našla u kanalu jedan pored drugog.

