Sijarto: Za sve je važno što novi američki plan predviđa ukidanje antiruskih sankcija

Mađarska smatra da je važno što novi američki plan za rješavanje ukrajinske krize predviđa ukidanje antiruskih sankcija, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Prema njegovim riječima, američki plan ne vodi ka podjeli svijeta na blokove, već ka obnavljanju odnosa jer se radi o ukidanju sankcija i reintegraciji Rusije u svjetsku privredu.

Sijarto je istakao da je to važno ne samo za Rusiju, nego i za druge evropske zemlje, uključujući Mađarsku.

"Mir u Ukrajini odgovara interesima bezbjednosti i privrede Mađarske koja u posljednje tri i po godine mnogo izgubila usljed sukoba s kojim nema nikakve veze", rekao je Sijarto, piše Sputnjik.