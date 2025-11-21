Logo
Predsjednik Bolivije ukinuo Ministarstvo pravde

21.11.2025

14:44

Bolivijski predsjednik Rodrigo Pas Periera (Paz) ukinuo je Ministarstvo pravde, nakon što je prvobitno najavio zamjenu njegovog šefa, jer je otkriveno da je skrivao jednu krivičnu presudu.

Pas Pereira je novinarima ponovio svoje predizborno obećanje da će ukinuti ministarstvo, tvrdeći da je ljevica, koja je bila na vlasti 20 godina do njegove inauguracije 8. novembra, koristila to, prema njegovim riječima, da progoni opoziciju.

"Danas držim riječ. Ministarstvo progona je završeno, ministarstvo nepravde je završeno, ministarstvo koje je korišćeno za prodavanje presuda je završeno", rekao je predsjednik desnog centra.

Луис Арсе

Svijet

Predsjednik Bolivije u centru skandala: Saradnica tvrdi da neće da prizna dijete

Njegova izjava u četvrtak uveče je uslijedila samo nekoliko sati nakon objavljivanja dekreta o imenovanju Horhea Franca Garsije za ministra pravde, koji mijenja Fredija Vidovića.

Ministar unutrašnjih poslova Marko Antonio Ovijedo otkrio je da je Vidović 2015. godine osuđen na tri godine zatvora i da stoga nije podoban da obavlja javnu funkciju.

Bivši ministar je osuđen za korupciju usmjerenu na korist peruanskog biznismena, bivšeg savjetnika bivšeg predsjednika te zemlje Oljante Umale. Vlasti Bolivije nisu precizirale da li je odslužio kaznu.

Vidović je stupio na dužnost dan nakon inauguracije Rodriga Pasa.

Prije nego što je imenovan za ministra pravde, bio je lični advokat potpredsjednika Bolivije Edmonda Lare.

Pas nije precizirao kakvu će ulogu Horhe Franc Garsija preuzeti nakon što ministarstvo bude ukinuto, niti da li će neko drugo ministarstvo preuzeti odgovornosti Ministarstva pravde, koje je posebno zaduženo za izradu zakona, saradnju sa vlastima i u određenim slučajevima za pružanje pravnog zastupanja vladi.

