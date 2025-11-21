Logo
Bračni par u kritičnom stanju poslije trovanja pečurkama

Izvor:

Tanjug

21.11.2025

14:05

Брачни пар у критичном стању послије тровања печуркама
Foto: Unsplash

Bračni par nalazi se u kritičnom stanju u bolnici u Grčkoj, nakon što je konzumirao divlje pečurke, a lekari se bore s vremenom kako bi što prije bili podvrgnuti hitnoj transplantaciji jetre, piše danas Katimerini.

Muškarac star 65 godina i žena od 55 godina oboljeli su od akutne insuficijencije jetre, nakon što su pojeli pečurke tokom manifestacije posvećene sakupljanju i degustaciji divljih pečuraka u oblasti sjeverne Grčke, prenosi Tanjug.

Породица преминула у хотелу

Svijet

Otkriven uzrok smrti četvoročlane porodice

Nekoliko sati kasnije razvili su teške simptome trovanja i hitno su prebačeni u bolnicu.

Za 55-godišnju pacijentkinju već je obezbijeđeno mjesto u transplantacionom centru u Rimu, gdje bi trebalo da bude prevezena tokom popodneva.

U toku su i procedure za premještanje 65-godišnjeg pacijenta, takođe u Italiju, u najkraćem mogućem roku.

Zdravstvene vlasti Grčke podsjećaju na visok rizik konzumiranja divljih pečuraka bez stručnog poznavanja vrsta, jer pojedine mogu biti izrazito toksične i dovesti do teških, pa i fatalnih oštećenja jetre.

