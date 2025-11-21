Crveni krst ukida 2.900 radnih mjesta i smanjuje budžet zbog pada donacija

Međunarodni komitet Crvenog krsta smanjiće budžet za 2026. godinu za 17 odsto, na 1,8 milijardi švajcarskih franaka, i ukinuće 2.900 radnih mjesta, saopštila je danas ta organizacija.

Predsjednica MKCK-a Mirjana Špoljarić rekla je da "finansijska realnost" primorava organizaciju na teške odluke kako bi mogla da nastavi da pruža ključnu humanitarnu pomoć najugroženijima, prenio je Rojters.

Humanitarni sektor suočava se sa ozbiljnim manjkom sredstava, jer donatori preusmjeravaju pažnju i resurse ka odbrani, dok istovremeno rastu globalni sukobi i raseljavanje stanovništva, što, prema riječima Komiteta, primorava organizacije da prave teške izbore o raspodjeli pomoći.