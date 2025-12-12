Japan pogodio još jedan snažan zemljotres

Zemljotres magnitude 6.7 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 3:44 časova, na području blizu obale Honšua u Japanu, a nešto kasnije i malo slabiji - 5.7 stepeni Rihtera.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.9624 i dužine 142.7667.

Svijet Skandal u školi: Nastavnik prijetio učenicima nožem

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 20 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Nešto slabiji zemljotres, magnitude 5.7 stepeni Rihtera, zabilježen je oko sat vremena nakon prvog - u 4:21 časova, na području Hokaida.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.0395 i dužine 142.9491.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 12. decembar: Mnogi znakovi priželjkuju ovo

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 18 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podsjetimo, prije nekoliko dana isto je područje pogodio potres magnitude 7.5 Rihtera.

Agencija za nuklearnu regulaciju: "Nema znakova abnormalnosti"

Japanska agencija za nuklearnu regulativu saopštila je da "nema neposrednih znakova abnormalnosti" u nuklearnim postrojenjima oko regiona gdje se dogodio zemljotres.

#JUSTIN: A magnitude 6.7 earthquake rattled Japan’s northeast region, prompting a tsunami advisory as authorities monitor aftershocks. No immediate reports of major damage have emerged.



Source: NIPPON TV/JAPAN vis Reuters#Japan #Earthquake #SeismicActivity #JapanNews… pic.twitter.com/K59NfUCyfH — India Today Global (@ITGGlobal) December 12, 2025

Godine 2011, katastrofalan zemljotres - najjači ikada zabeležen u Japanu - pogodio je japansku prefekturu Fukušima i izazvao veliku nuklearnu katastrofu nakon što su gigantski talasi poplavili reaktore u elektrani Fukušima Daiči.

Zbilježeni talasi cunamija

Prema podacima Japanske meteorološke agencije, cunami talasi od 20 cm zabeleženi su u gradu Hačinohe u prefekturi Aomori.

Japanske vlasti su danas izdale upozorenje na cunami talase koji dostižu visinu od jednog metra. Prema ovom upozorenju, stanovnicima se savjetuje da se drže podalje od vode i priobalnih područja.

M6.7 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan at a.m. local time, depth 20 km, widely felt across Aomori and Hachinohe prefectures, Hokkaido region and as far as Tokyo. #地震 #sismo



Slight tsunami-related sea-level changes only, no major tsunami threat. https://t.co/Ti9O4lMayf pic.twitter.com/3M7JnsV9MU — GeoTechWar (@geotechwar) December 12, 2025

Ovo je najniži nivo u trostepenom sistemu upozorenja na cunami Japanske meteorološke agencije.