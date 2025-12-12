Logo
Japan pogodio još jedan snažan zemljotres

Јапан погодио још један снажан земљотрес
Zemljotres magnitude 6.7 stepeni Rihtera zabilježen je danas u 3:44 časova, na području blizu obale Honšua u Japanu, a nešto kasnije i malo slabiji - 5.7 stepeni Rihtera.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.9624 i dužine 142.7667.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 20 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Nešto slabiji zemljotres, magnitude 5.7 stepeni Rihtera, zabilježen je oko sat vremena nakon prvog - u 4:21 časova, na području Hokaida.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.0395 i dužine 142.9491.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 18 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podsjetimo, prije nekoliko dana isto je područje pogodio potres magnitude 7.5 Rihtera.

Agencija za nuklearnu regulaciju: "Nema znakova abnormalnosti"

Japanska agencija za nuklearnu regulativu saopštila je da "nema neposrednih znakova abnormalnosti" u nuklearnim postrojenjima oko regiona gdje se dogodio zemljotres.

Godine 2011, katastrofalan zemljotres - najjači ikada zabeležen u Japanu - pogodio je japansku prefekturu Fukušima i izazvao veliku nuklearnu katastrofu nakon što su gigantski talasi poplavili reaktore u elektrani Fukušima Daiči.

Zbilježeni talasi cunamija

Prema podacima Japanske meteorološke agencije, cunami talasi od 20 cm zabeleženi su u gradu Hačinohe u prefekturi Aomori.

Japanske vlasti su danas izdale upozorenje na cunami talase koji dostižu visinu od jednog metra. Prema ovom upozorenju, stanovnicima se savjetuje da se drže podalje od vode i priobalnih područja.

Ovo je najniži nivo u trostepenom sistemu upozorenja na cunami Japanske meteorološke agencije.

Tagovi:

