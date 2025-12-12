Logo
Skandal u školi: Nastavnik prijetio učenicima nožem

Nastavnik jedne elitne škole u rumunskom Galaću je pod istragom i suspendovan je nakon što je učenicima prijetio nožem tokom časa.

On je učenicima rekao da će im odsjeći prste ako ne budu dobri, što je navelo roditelje da o incidentu obavijeste policiju, a neki od njih su se odlučili i da svoju djecu premjeste u drugu školu.

Sve je počelo žalbom roditelja, koji je tvrdio da se nastavnik ponaša "neprikladno i agresivno" sa učenicima. Prema ovoj žalbi, 20. novembra jedan učenik je navodno rekao svojim drugovima kod kuće da će im nastavnik "odsjeći prste ako ne budu dobri ", koristeći perorez koji je imao u torbi.

Uplašeno, dijete je navodno odbilo da pohađa nastavu i, nakon toga, porodica je odlučila da ga prebaci u drugu obrazovnu ustanovu u gradu. Roditelji su odmah obavijestili policiju, koja je pokrenula istragu.

Direktor elitne škole je potvrdio da je obaviješten o incidentu, a zatim je rekao da su kao škola odmah preuzeli hitne mjere.

"Na nivou škole, postupak je ispoštovan prema propisima. Upravni odbor je odlučio da privremeno suspenduje nastavnika dok se situacija ne razjasni", saopštila je uprava škole.

Mediji prenose, da se nastavnik istražuje zbog prijetnji, ali i zbog nošenja opasnog predmeta u školu.

Školski inspektorat okruga Galac prati slučaj. Portparol ustanove, prof. Adrian Silivestru, izjavio je da su mjere koje je škola preduzela u skladu sa važećim zakonskim propisima.

"Rukovodstvo srednje škole je postupilo po zakonu, a dotični nastavnik je privremeno suspendovan dok ne dobijemo konačan rezultat. Tada ćemo i mi primjeniti zakon, u zavisnosti od zaključaka istrage. Uvjeravamo roditelje da će časovi biti nadoknađeni, a obrazovni čin će se normalno odvijati", rekao je Adrian Silivestru.

Tokom ispitivanja nastavnik se branio da je nož koristila za ljuštenje voća, a da je prijetnja bila neslana šala.

