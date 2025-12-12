Logo
Okrugli sto "Trideset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Округли сто "Тридесет година Дејтонског мировног споразума"

U Banjaluci će danas biti održan okrugli sto "Trideset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" koji organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Iz Akademije su podsjetili da je Dejtonom uspostavljen mir i novo ustavnopravno uređenje BiH kao složene državne zajednice.

Представнички дом ПД ПС БиХ

BiH

PD PS BiH razmatra Prijedlogu zakona o državnoj imovini

Ovim skupom želi se pokazati da je dosljedna primjena modela uređenja BiH sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda garant budućeg napretka.

ANURS

Dejtonski sporazum

