U Banjaluci će danas biti održan okrugli sto "Trideset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" koji organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Iz Akademije su podsjetili da je Dejtonom uspostavljen mir i novo ustavnopravno uređenje BiH kao složene državne zajednice.

Ovim skupom želi se pokazati da je dosljedna primjena modela uređenja BiH sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda garant budućeg napretka.