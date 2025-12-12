Izvor:
ATV
12.12.2025
07:08
Komentari:0
U Banjaluci će danas biti održan okrugli sto "Trideset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" koji organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Iz Akademije su podsjetili da je Dejtonom uspostavljen mir i novo ustavnopravno uređenje BiH kao složene državne zajednice.
Ovim skupom želi se pokazati da je dosljedna primjena modela uređenja BiH sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda garant budućeg napretka.
