Početkom godine poskupljuje mrežarina

Definitivno je da će cijena mrežarine u Republici Srpskoj da bude veća odmah nakon što kazaljka na satu pređe u novu godinu. Koliko će tačno ova stavka na računu biti veća znaće se za koji dan.

Tarifni postupak vezan za cijenu mrežarine u Republici Srpskoj definitivno ide svojim tokom. Već poslije 18. decembra Regulatorna komisija za energetiku će donijeti konačnu odluku. Što znači da će stavka na računima vezana za mrežarinu od sljedeće godine biti veća.

U Regulatornoj komisiji za energetiku za ATV kažu da su razmotrili sve činjenice i dokaze skuckali izvještaje i poslali na adrese onih koji su tražili poskupljenje. Sada su oni na potezu.

"Rok za dostavu komentara na naše izvještaje je 18.12.2025 godine. Komentare očekujemo od samih podnosioca zahtjeva, od stranaka u postupku ali i od Vlade Republike Srpske koja je zadužena za energetsku i socijalnu politiku u Republici Srpskoj. Kada pristignu komentari na izvještaje voditelja postupka stručne službe će ih obraditi nakon čega će RERS donijeti svoju konačnu odluku", kaže Tanja Vuković, tarifni analitičar za električnu energiju u RERSu.

Konačnu odluku nestrpljivo čekaju u elektro-distribucijama. Više puta su ponavljali da bi im veći prihodi od cijene mrežarine značili spas.

"Sve distribucije su pokrenule redovni tarifni postupak jer je jedini prihod svih distributera jedini prihod svih ODS-ova jeste upravo mrežarina. Mrežarina kao regulisana djelatnost a visinu mrežarine određuje RERS i mi na obazi dokazanog rashoda dobijamo odobreni prihod", rekao je Ognjen Kuljić, direktor Elektro Hercegovine.

Tarifni postupak za mrežarinu je pokrenut u skladu sa Zakonom o električnoj energiji. Zahtjeva za povećanje cijene električne energije još nema, nedavno poslati je povučen.