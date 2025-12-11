Plenković: Intenzivirana saradnja sa Srpskom

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo što je u posljednjih nekoliko godina intenzivirana saradnja Republike Srpske i Hrvatske s ciljem da se Hrvatima u Srpskoj omoguće što bolji uslovi za život.

"Hrvati koji žive ovdje su nam i te kako važni, te sam zahvalan i što je vlast u Srpskoj pomogla da se realizuje ovaj projekat. Očekujem da se tako nastavi", rekao je Plenković na otvaranju izložbe sakralne umjetnosti riznice opatije Marija Zvijezda u Banjaluci.

On je ocijenio da ova izložba predstavlja samo dio konstantne podrške hrvatskom narodu u Republici Srpskoj i BiH.

Plenković je naglasio da Hrvatska vodi računa o interesima BiH, te da se zalaže da se ubrza njen put ka EU.

"To činimo iskreno i punog srca jer smatramo da je to naša dužnost, kao i da se zalažemo za bolji život tri konstitutivna naroda u BiH, a posebno da vodimo bigu o Hrvatima, jer je to naša ustavna dužnost", rekao je Plenković.

Biskup banjalučki Željko Majić rekao je da je na izložbi predstavljen samo dio neprocjenjivog sakralnog blaga koje je drevna opatija Marija Zvijezda vrijedno sakupljala desetinama godina.

Majić je zahvalio Plenkoviću jer je ovo njegova treća posjeta Banjaluci od kako je stupio na dužnost biskupa, te ukazao da to dovoljno govori o podršci koju hrvatski narod iz Republike Srpske ima od Hravtske.

On je zahvalio i Miloradu Dodiku, koji je kao tadašnji predsjednik Republike Srpske obećao pomoći da se izložba realizuje, te ispunio obećanje.

"Nosiocima vlasti na svim nivoima želim da napomenem da imaju političku odgovornost da zemlju vode tako da građani, bez obzira koje vjere bili, žive zajedništvo, a ne jedni pokraj drugih ili, ne daj Bože, jedni protiv drugih", poručio je Majić.

Plenković je danas položio kamen temeljac za kulturno-pastoralni studentski centar Petrićevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske.

ČOVIĆ: SIGURAN SAM DA ĆEMO SA PRIJATELjIMA U SRPSKOJ DA OČUVAMO SVOJE VRIJEDNOSTI

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović izjavio je večeras u Banjaluci da je siguran da će Hrvati, iako su malobrojni, sa prijateljima u Republici Srpskoj i Banjaluci očuvati svoje vrijednosti.

Čović je na svečanom polaganju kamena temeljca za kulturno pastoralni studentski centar pozdravio sve okupljene u ime lidera SNSD-a Milorada Dodika i istakao da je važno da se izgradi mreža zajedničkog djelovanja.

On je istakao da BiH treba da dobije unutrašnju stabilnost, kao i da hrvatski narod u BiH ne bi očuvao svoju konstitutivnost u proteklih deset godina da nije bilo premijera Hrvatske Andreja Plenkovića.

Čović je rekao da je ovaj centar u Banjaluci neophodan i da je riječ o svetom mjestu.

Kod franjevačkog Samostana Presvetog Trojstva u Banjaluci večeras je položen kamen temeljac za izgradnju kulturno-pastoralnog studentskog centra Petrićevac, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, BiH i Hrvatske.

Za izgradnju centra Vlada Hrvatska je izdvojila 950.000 evra.

Polaganju kamena temeljca prisustvovali su vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, premijer Savo Minić i potpredsjednik Srpske Davor Pranjić.