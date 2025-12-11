Plenković stigao u Banjaluku, dočekali ga zvaničnici Srpske

11.12.2025
16:01
Komentari:5
Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković stigao je u posjetu Banjaluci, a pred samostanom Marija Zvijezda dočekali su ga zvaničnici Republike Srpske i BiH, te banjalučki biskup Željko Majić.
Plenkovića su dočekali vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, premijer Savo Minić i potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić.
Prisutni su i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, te gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.
U samostanu Marija Zvijezda predviđen je sastanak sa biskupom Majićem, a potom i posjeta izložbi sakralne umjetnosti u muzejsko-galerijskom prostoru samostana.
Protokolom posjete predviđeno je da Plenković prisustvuje polaganju kamena temeljca za studentsko-kulturni pastoralni centar Petrićevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske.
Region
10 h0
Region
1 mj0
Region
1 mj0
Srbija
1 mj0
Najnovije
Najčitanije
17
47
17
33
17
30
17
17
17
11
Trenutno na programu