Plenković stigao u Banjaluku, dočekali ga zvaničnici Srpske

11.12.2025

16:01

5
Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković stigao je u posjetu Banjaluci, a pred samostanom Marija Zvijezda dočekali su ga zvaničnici Republike Srpske i BiH, te banjalučki biskup Željko Majić.

Plenkovića su dočekali vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, premijer Savo Minić i potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić.

Додик-Пленковић
Dodik-Plenković

Prisutni su i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, te gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

U samostanu Marija Zvijezda predviđen je sastanak sa biskupom Majićem, a potom i posjeta izložbi sakralne umjetnosti u muzejsko-galerijskom prostoru samostana.

Protokolom posjete predviđeno je da Plenković prisustvuje polaganju kamena temeljca za studentsko-kulturni pastoralni centar Petrićevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske.

Andrej Plenković

Komentari (5)
