Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je odlučeno

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 14. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Razlozi za izradu novog Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske sadržani su u sljedećem: unapređenje kvaliteta finansijskog izvještavanja, unapređenje procesa revizije finansijskih izvještaja i nadzora nad radom privrednih društava za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora, te dogradnja određenih zakonskih rješenja za koje su tokom primjene važećeg Zakona u praksi, kao i predlaganje novih rješenja koja treba da omoguće dalji razvoj oblasti računovodstva i revizije i dalje usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije.

Najznačajnije novine koje se predlažu Prijedlogom zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske su sljedeće:

- jasno definisanje računovodstvenih pravila koja pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo na obračunskoj osnovi treba da koriste u zavisnosti od njihove veličine,

- propisivanje novih kriterijuma i novih vrijednosti za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika,

- propisivanje posebnih kriterijuma za razvrstavanje grupa pravnih lica koja se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica,

- propisivanje obaveze sastavljanja izvještaja o održivosti i izvještaja o plaćanjima javnom sektoru i izvještaja o korporativnom upravljanju, saglasno zahtjevima direktiva EU, za pojedine kategorije subjekata od javnog interesa,

- detaljnije uređena pitanja od značaja za poslovanje i rad privrednih društava za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora,

- jasnije definisanje nadzora nad poslovima računovodstva, nadzora nad radom pravnih lica i preduzetnika registrovanih za pružanje računovodstvenih usluga i nadzora nad privrednim društvima za reviziju i licenciranim ovlašćenim revizorima,

- jačanje sistema nadzora nad privrednim društvima za reviziju i licenciranim ovlašćenim revizorima.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske na 16. redovnoj sjednici, održanoj 6. novembra 2025. godine. S tim u vezi, donesen je Zaključak od 6. novembra 2025. godine u kojem je navedeno da je Narodna skupština Republike Srpske odlučila da se Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske uputi na stručnu raspravu.

Odbor za reviziju Narodne skupštine održao je stručnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske 27. novembra 2025. godine i predlagaču proslijedio Izvještaj sa održane stručne rasprave.

U prijedlogu ovog zakona uvrštene su određene primjedbe i sugestije, dok jedan dio prijedloga i sugestija nije mogao biti prihvaćen što je navedeno u tekstu obrazloženja.

Vlada je prihvatila Informaciju o ostvarivanju prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje demobilisanim borcima za period od 1.1.1996. godine do 29.9.2000. godine, te zadužila Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da izvrši uplatu navedenih doprinosa, za navedeni period, za borce starije od 65 godina, koji tom uplatom mogu ispuniti uslov za ostvarivanje prava na penziju.

Takođe, Ministarstvo je zaduženo da u kontinuitetu, svake godine, vrši uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za navedeni period, demobilisanim borcima koji će u tekućoj ili narednoj godini ispuniti uslov u pogledu godina života za odlazak u penziju, u skladu sa članom 41. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite u saradnji sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavodom za zapošljavanje obradilo je sve zahtjeve demobilisanih boraca starijih od 64 godine života, s obzirom da se radi o licima koji će u narednoj godini u pogledu godina života ispuniti uslov za penziju. Nakon analize dostavljenih zahtjeva, utvrđeno je da ukupno 399 lica ispunjava uslov za uplatu staža demobilisanog borca za šta je potrebno 257.901,63 KM, koja su predviđena u budžetu Ministarstva za 2025. godinu.

Nadalje, Ministarstvo će u svakoj narednoj godini planirati sredstva za ove namjene, odnosno za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje demobilisanim borcima koji se obrate ministarstvu, a koji u toj godini ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na penziju.

Vlada Srpske usvojila je i Informaciju o stanju u namjenskoj industriji Republike Srpske.

U Republici Srpskoj trenutno posluje 28 privrednih subjekata sa važećim dozvolama za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, a novi Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme iz 2024. godine dodatno je unaprijedio regulativu i nadzor u ovoj oblasti.

Namjenska industrija bilježi značajan rast u 2024. godini, a privredna društva posluju u širokom spektru djelatnosti od proizvodnje oružja i dijelova oružja, preko remontnih i servisnih usluga, do izrade specijalnih komponenti za vazduhoplovnu, radarsku i protivgradnu opremu.

Prema podacima APIF-a, ostvareni su prihodi od 81.017.245 KM koji su veći za 25,69% u odnosu na 2023. godinu, dok su prihodi od izvoza iznosili 40.582.420 KM i veći su za 30,11% u odnosu na 2023. godinu. Ukupan broj zaposlenih radnika u ovoj industriji je 994.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je u 2025. godini izvršilo nadzor nad svim privrednim društvima, dok je određeni broj pod nadzorom kako bi izvršili pravilno usklađivanje što će pratiti Komisija Ministrarstva privrede i preduzetništva.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Opštini Brod za određivanje područja slobodne zone „Slobodna zona Brod“ ukupne površine 84,04 hektara, koja će poslovati na tri teritorijalno odvojena dijela u Opštini Brod i to na lokalitetima postojećih proizvodno-poslovnih zona na lokaciji u ulici Kralja Petra I Oslobodioca u ukupnoj površini od 11,01 hektara, u ulici Brodskog bataljona u ukupnoj površini 4,31 hektar i u ulici Zmaj Jove Jovanovića u ukupnoj površini 68,72 hektara.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je pozitivno ocijenilo sve kriterijume propisane pravilnikom i utvrdilo da postoji ekonomska opravdanost osnivanja slobodne zone "Slobodna zona Brod".

Kako je, između ostalog, navedeno u podnesenom elaboratu Opštine Brod, planirana izgradnja infrastrukture i objekata i ulaganja u opremu i to samo anketiranih poslovnih subjekata u prve tri godine iznosi više od tri miliona koliko je predviđeno zakonskim aktom.

Takođe, na osnovu priloženog elaborata utvrđeno je da je izrađena i projekcija plana zapošljavanja u "Slobodnoj zoni Brod". Istom je predviđeno da će u prve dvije godine biti zaposleno oko 200 radnika, među kojima je planirano i zapošljavanje radnika viših stručnih kvalifikacija, uključujući i lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Na osnovu priloženog elaborata, planirana je nabavka novih i savremenih sredstava za poslovanje koja obuhvata novu opremu čime se vrši transfer savremenih tehnologija u proizvodne programe na području Opštine Brod. U prve dvije godine rada zone planirana je nabavka novih i savremenih sredstava za poslovanje koja obuhvata novu opremu u iznosu oko pet miliona KM.

Iz elaborata je vidljivo i da planirana ukupna vrijednost izvoza anketiranih privrednih subjekata u periodu od 12 mjeseci čini skoro 100% od ukupne vrijednosti proizvedene robe.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti za zaključenje Memoranduma o razumijevanju između Aktiv Israel Akril Industries LTD i Vlade Republike Srpske, Aktiv lsrael Akril lndustries LTD je iskazao interes za premještanje proizvodnih kapaciteta iz Republike Turske i pokretanje proizvodnje akrilnih kada i tuš kabina, panela, umivaonika i pratećih proizvoda na teritoriji Republike Srpske.

Pregovori sa ovom kompanijom traju od decembra 2024. godine, tokom kojih je u više navrata razgovarano sa Vladom Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave. Predstavnici kompanije su bili u nekoliko posjeta Republici Srpskoj. Tokom posjeta obišli su više lokalnih zajednica, koje su odabrali kao interesantne lokacije za investiranje, gdje su se sastali i sa gradonačelnicima i načelnicima tih zajednica, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i kao najpovoljniju lokaciju izabrali teritoriju grada Gradiška.

Plan je i da investitor zaposli između 100 do 160 novih radnika, da intenzivno sarađuje sa obrazovnim ustanovama u cilju unapređenja saradnje ustanova obrazovanja i privrede, da sarađuje sa lokalnim privrednim subjektima i doprinese razvoju lokalne konkurentnosti, te da koristi savremene i ekološki prihvatljive tehnologije u proizvodnji.