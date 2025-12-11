Logo
Sretko Ćurković napustio Ujedinjenu Srpsku

Izvor:

ATV

11.12.2025

13:14

Ujedinjena Srpska konstatuje da je Sretko Ćurković napustio stranku nakon što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak jer je na sjednici Predsjedništva stranke 5. oktobra otvoreno istupao protiv politike Milorada Dodika i vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Gospodin Ćurković, u to vrijeme predsjednik Gradskog odbora Doboj, nastavio je u istom tonu i nakon što je opomenut od strane predsjednika Ujedinjene Srpske dr Nenada Stevandića. O svemu postoje zapisnici, audio i video dokumenti, a to mogu da potvrde svi prisutni članovi.

Svjestan da bi ishod disciplinskog postupka bio njegovo isključenje iz partije, zbog nepoštovanja organa stranke i neprovođenja njene zvanične politike, Ćurković je napustio Ujedinjenu Srpsku.

Ujedinjena Srpska

disciplinski postupak

