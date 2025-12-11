Kojić: Srpska jedinstvena kada su nacionalni interesi u pitanju

Republika Srpska je jedinstvena kada su u pitanju nacionalni interesi i to je dokazano otkazivanjem koncerta Ace Lukasa u Banjaluci, ocijenio je predsjednik srebreničke Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.

Kojić je istakao da su kao organizacija bili spremni reagovati i spriječiti bruku, ali ih je obradovala vijest da je koncert otkazan.

"Taj čovjek nije dobrodošao u Republiku Srpsku i neka to shvati jer uvredom naših žrtava on je pljunuo po svim žrtvama, posebno po 3.267 žrtava Podrinja jer se družio, slikao i zabavljao sa onim ko je najodgovorniji za masovne zločine nad našim najmilijim", rekao je Kojić Srni.

On je dodao da je pjevač i sinoć pokazao da ne poštuje Republiku Srpsku lažnim spinom da je koncert rasprodat.

Poručio mu je da pjeva u Tuzli, Sarajevu, Kiseljaku, Zenici i drugim "mahalama" u FBiH jer je, kako kaže, pokazao da mu ništa nije sveto.

"Nama su grobovi naših ubijenih svetinja", istakao je Kojić i apelovao da se Lukasu uskrati gostoprimstvo u Republici Srpskoj jer je stvarana krvlju, a oni koji to ne poštuju nisu ni dobrodošli.

Aca Lukas trebalo je da nastupa 29. decembra u jednom banjalučkom klubu u okviru novogodišnjemg programa, ali je koncert otkazan.