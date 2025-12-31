Logo
Običaji pred Novu godinu koji privlače bogatstvo: Ovo obavezno uradite prije ponoći

Žena Blic

31.12.2025

17:47

Обичаји пред Нову годину који привлаче богатство: Ово обавезно урадите прије поноћи

U mnogim kulturama predstojeći praznici se doživljavaju kao vrijeme kada je posebno važno usmjeriti pažnju na dobre želje, ali i na određene rituale koji simbolično pozivaju sreću i blagostanje.

Ljudi širom regiona i dalje praktikuju običaje koji se prenose s generacije na generaciju, vjerujući da mogu donijeti povoljne promjene u sljedećem periodu.

Jedan od takvih običaja jeste da se pred ponoć u novogodišnjoj noći temeljno očisti prostor u kome živite. Smatra se da uklanjanje nereda i prašine utiče ne samo na fizičko okruženje, već i na energiju u kući, otvarajući mjesto za nove prilike. Takođe, postoje i simbolični gestovi kao što je nošenje novca u novčaniku kada sat otkuca ponoć – vjeruje se da to privlači finansijsku stabilnost. Neki preferiraju da upravo u novogodišnjoj noći sebi ili drugima poklone metalne novčiće kako bi ih pratio prosperitet tokom cijele godine, piše Žena Blic.

Hronika

Detalji pucnjave u Sarajevu: Napadač oštetio Audi Q3

U vezi sa hranom, mnogima je važno da se na stolu nađe obilje različitih jela, posebno onih koja simbolizuju plodnost i rast. Vjeruje se da bogat i raznovrstan jelovnik može donijeti dobro zdravlje i blagostanje za sve ukućane.

U nekim domovima se čuva i specifičan redoslijed serviranja da bi se osiguralo da svako dobije dovoljno i da godina započne u duhu zajedništva.

Uprkos različitim tumačenjima i varijacijama običaja od mjesta do mjesta, svima je zajedničko to što praznici pružaju priliku da se okrenemo pozitivnim očekivanjima i nadama za budućnost. Zajedničko vrijeme sa porodicom i prijateljima, uz male rituale, često stvara osjećaj zajedništva i optimizma pred nove početke.

