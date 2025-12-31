Drugi pasoš bez muke? Ovih 6 zemalja nude najlakši put do državljanstva

Drugi pasoš više nije rezervisan samo za elitu ili dugotrajne birokratske procese.

U svijetu u kojem putovanja bez viza, poslovna fleksibilnost i lična bezbjednost postaju sve važniji, interesovanje za dobijanje drugog državljanstva stalno raste.

Iako se proces promjene pasoša često smatra dugotrajnim i komplikovanim, pojedine zemlje nude znatno jednostavnije i brže puteve do državljanstva, da kažemo - lakše, kroz ulaganja, porijeklo ili kraći period boravka.

Pod "lako" se u ovom slučaju podrazumijeva da se za državljanstvo možete kvalifikovati već samom kupovinom nekretnine određene vrijednosti, naravno, ako raspolažete takvim kapitalom.

Za one koji traže drugi pasoš, bolju mogućnost putovanja bez viza ili potpuno novi početak, ove zemlje nude najjednostavnije puteve do državljanstva.

Bilo kroz ulaganja, porijeklo ili boravak, sljedeće države pojednostavile su procedure za strane državljane koji žele da steknu njihovo državljanstvo.

Svijet Nova godina dočekana u Japanu, Sjevernoj i Južnoj Koreji

Dominika

Dominika ima jedan od najpovoljnijih programa "državljanstva kroz investicije" na svijetu.

Strani državljani mogu steći pasoš ove karipske države kroz minimalno ulaganje u Fond za ekonomsku diverzifikaciju ili kupovinu nekretnine, a cijeli proces može trajati svega nekoliko mjeseci.

Državljanstvo Dominike omogućava putovanje bez viza u više od 140 zemalja, uključujući države Šengenskog prostora. Ne zahtjeva se boravak u zemlji, a dozvoljeno je i dvojno državljanstvo, što ovaj program čini idealnim za veću globalnu mobilnost.

Irska

Ukoliko imate irsko porijeklo, možete imati pravo na državljanstvo po osnovu porijekla.

Irska omogućava sticanje državljanstva ako je jedan od roditelja rođen u Irskoj, ali i ako je deda ili baka rođen/a u toj zemlji - uz obaveznu registraciju u Registru stranih rođenja.

Irski pasoš donosi državljanstvo Evropske unije i slobodno kretanje unutar EU. Dvojno državljanstvo je dozvoljeno, a polaganje jezičkog ispita nije potrebno.

Gradovi i opštine Demant Janka Samardžića o slučaju „Vodovod“ Bileća

Turska

Tursko državljanstvo može se dobiti direktnim ulaganjem.

Kupovinom nekretnine u vrednosti od najmanje 400.000 dolara moguće je steći pasoš u roku od nekoliko mjeseci.

Program ne zahtjeva stalni boravak u Turskoj niti odricanje od postojećeg državljanstva. Nosioci turskog pasoša imaju bezvizni ili vizu po dolasku pristup u sve veći broj zemalja, a Turska aktivno pregovara o novim sporazumima kako bi dodatno proširila putne pogodnosti.

Portugal

Portugalska "zlatna viza" jedan je od najpopularnijih programa u Evropskoj uniji.

Ona nudi put ka državljanstvu nakon pet godina zakonitog boravka, pod uslovom da kandidat ispuni sve zahtjeve, uključujući polaganje osnovnog ispita iz portugalskog jezika.

Kroz ulaganja u fondove rizičnog kapitala ili nekretnine, Portugal nudi fleksibilne opcije za sticanje državljanstva EU. Dvojni državljani uživaju bezvizna putovanja i slobodan pristup Šengenskoj zoni.

Vanuatu

Državljanstvo Vanuatua dodeljuje se kroz program podrške razvoju, a postupak je izuzetno brz - pasoš se može dobiti za manje od dva mjeseca uz minimalno ulaganje u državne fondove.

Ova pacifička država omogućava bezvizni pristup u više od 100 zemalja i ne naplaćuje porez na kapitalnu dobit niti porez na prihode ostvarene u inostranstvu, što je čini atraktivnom za one koji žele brzo državljanstvo uz minimalne obaveze.

Svijet Više nije šala, stiže sistem upozorenja: Za ovu pojavu kažu da je "kretanje Boga"

Italija

Italijansko državljanstvo po osnovu porekla sada je uglavnom ograničeno na osobe koje imaju roditelja ili djedu/baku rođene u Italiji. Zakon usvojen 2025. godine ukinuo je mogućnost sticanja državljanstva preko pradeda, prabaka ili daljih predaka.

Podnosioci zahtjeva moraju dostaviti dokumentaciju koja dokazuje direktnu porodičnu vezu sa italijanskim pretkom, uključujući izvod iz matične knjige rođenih, kao i dokumenta o brakovima i naturalizaciji koja prate porodičnu liniju.

Nakon dobijanja, italijansko državljanstvo donosi puna prava u Evropskoj uniji, bezvizna putovanja i mogućnost prenošenja državljanstva na djecu rođenu u inostranstvu. Nema ograničenja u broju državljanstava koja osoba može imati, niti je potreban jezički ispit za zahtjeve zasnovane na porijeklu.

Iako se ovi programi često predstavljaju kao "najlakši" načini za sticanje državljanstva, važno je imati u vidu da svaki od njih nosi svoje uslove, troškove i pravne obaveze.

Pažljivo informisanje, proveravanje zakonskih promjena i dugoročno planiranje ključni su koraci pre donošenja odluke o drugom pasošu, koji može otvoriti mnoga vrata, ali zahtjeva odgovoran pristup.

(Mondo.ba)