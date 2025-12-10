Povećanje penzija i plata: Evo šta se sve predviđa budžetom za 2026. godinu

Povećanje penzija i plata u javnoj upravi, veća izdvajanja za socijalne kategorije, ovo se, između ostalog, nalazi u novom Prijedlogu budžeta za 2026. godinu.

''Za narednu godinu planirano je za isplatu penzija 2,1 milijardi KM što je više za 196 miliona KM ili 10 odsto. Penzije povećane za 6,55 posto toliko iznosi rast neto plate i inflacije i dobije se procenat povećanja'', kazala je ministar finansija Republike Srpske, Zora Vidović.

Republika Srpska Evo koliki će biti budžet Republike Srpske naredne godine

Budžetska sredstva namijenjena socijalnim kategorijama iznosiće 644,7 miliona KM što je 92,6 miliona više nego ove godine. Boračka davanja za narednu iznose 579,2 miliona KM što je više za 96,6 miliona KM u odnosu na ovu godinu. Od tog iznosa 295,5 miliona ide na povećanje boračkog dodatka. Za povećanje invalidnina u narednoj godini izdvojiće se 230,6 miliona KM i veće su za 28,5 miliona KM. Kad su pitanju lična primanja, predviđeno je 1,4 milijarde maraka i odnose se na povećanje plata u javnoj upravi

''Povećane su plate za osnovno, srednje, visoko, obrazovanje i kulturu i to linearno po 100 KM po svakom radniku koji ima visoku i višu stručnu spremu. Plate su povećane i sudijama i tužiocima zato što postoji Zakon o platama sudija i tužilaca koji nije vezan za budžetske korisnike, a stoji da se plate povećavaju automatski kad raste neto plata u prethodnoj godini'', rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske

Republika Srpska Vidović: Utvrđen drugi rebalans budžeta od 6,75 milijardi KM

Za privredu se izdvaja 456,9 miliona KM. Subvencije za poljoprivredu će biti zaokružene na 180 miliona, dok se umanjuju subvencije na poziciji Ministarstva privrede i preduzetništva.

''Subvencije za podsticaj za povećanje plata za 2026. godinu iznose 12,6 miliona, manje su za 6,2 miliona ili 33 posto'', kaže Vidovićeva.

Za narednu godinu predviđeno je zaduženje od 1,6 milijardi KM, a plan je vratiti 1,5 milijardu KM. Sredstva za otplatu duga biće uvećana za oko 57% u odnosu na Drugi rebalans.

''Tako da će na kraju godine 2026., ukupan dug iznositi 7,169 milijardi KM ili BDP javni dug na kraju iduće godine trebalo bi biti 6,443 milijardi km ili 32,6 BDP. Prema ovim podacima Srpska je nisko zadužena jer nam je ograničenje za javni dug 55%, a za ukupni dug 60%'', kazala je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Među planiranim prihodima značajan iznos odnosi se na prihode od dugoročnog zaduživanja od izdavanja obveznica u inostranstvu u iznosu 978 miliona. Ukupni planirani prihodi za narednu godinu biće oko 5,5 milijardi KM i veći su za 116 miliona KM.

''Od krupnijih prihoda imamo prihode od poreze na dohodak i dobit, oni se planiraju za 2026. godinu 912 miliona i veći su za 14 miliona ili 1,6 posto prihodi od Fonda PIO ulaze u budžet. Planirali smo to oko 1,8 milijarda i oni su veći za 49,6 miliona ili 2,7 %'', rekla je Vidović.

Ekonomija Vidović: Ukupni budžetski prihodi 5,5 milijardi KM

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas i Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2026–2028. godine, polazeći od prikaza stanja u oblasti strukturnih reformi, analizirajući započete mjere i oblastima, te u konačnici određujući dalje pravce ekonomske politike i sprovođenja socioekonomskih reformi u Republici Srpskoj za naredni dvogodišnji period.