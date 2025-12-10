Logo
Evo koliki će biti budžet Republike Srpske naredne godine

ATV

10.12.2025

15:39

Ево колики ће бити буџет Републике Српске наредне године
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog budžeta za 2026. godinu od 7,409 milijardi KM.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je ovaj iznos veći za 659 miliona KM ili 9,8 odsto u odnosu na drugi rebalans budžeta za ovu godinu.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

ATV donosi Prijedlog budžeta Srpske: Rast penzija i plata u javnom sektoru, manje za subvencije

Ona je na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade navela da su planirani prihodi od 5,588 milijardi KM ili više za 116 miliona KM, te da Prijedlog sada ide u Narodnu skupštinu.

"Planirani budžetski rashodi su 5,760 milijardi KM, odnosno više za 337 miliona KM", dodala je Vidovićeva.

"Izdvajanja za penzije su 2 milijarde i 162 miliona, to je više za 10 odsto. Penzije su usklađene za 6,55 odsto, koliko je rast neto plate i zbog inflacije", navela je Vidovićeva.

Navela je da je milijarda i 408 miliona KM predviđeno za lična primanja zaposlenih.

Navela je da su planirani prihodi od 5,588 milijardi KM ili više za 116 miliona KM.

