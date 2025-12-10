''Vlada će dati maksimalnu podršku pri zapošljavanju žena''

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je završnoj konferenciji projekta "Karijera i mama - SAM 2025", koja je održana danas u Banjaluci.

Ovaj projekat se odnosi na uspostavljanje ravnoteže između porodičnog i poslovnog života zaposlenih majki i očeva, kao i na unapređenje ukupne ravnoteže između profesionalnog i porodičnog života.

Premijer Minić je rekao da podržava inicijativu Sindikata uprave Republike Srpske, te da Vlada i sindikat imaju dobru saradnju.

- Poražavajuća su istraživanja kako i u kojoj mjeri postoji diskriminacija majki, žena, kada je u pitanju karijera, napredovanje, ali i zaključivanje radnog odnosa. U Republici Srpskoj imamo izjednačen materinski dodatak, dok to u Federaciji BiH nije, a u nekim kantonima i ne postoji. Srpska će sa ovom aktivnošću ići jedan korak dalje - rekao je premijer Minić.

Dodao je da će Vlada dati maksimalnu podršku i da ovo pitanje iziskuje zakonsko rješenje, na čemu će se raditi u narednom periodu.

- Planiranje porodice, kao osnovne ćelije društva, je ozbiljna stvar, i ako to ne riješimo sistemski imaćemo problem. Sada pokazujemo da ćemo to i uraditi, a našim budućim bračnim parovima daćemo modalitet kako da se što lakše palnira porodica i da oba roditelja budu ravnopravna u svakom smislu te riječi - zaključio je Minić.