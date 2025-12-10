Logo
Large banner

''Vlada će dati maksimalnu podršku pri zapošljavanju žena''

10.12.2025

14:28

Komentari:

0
''Влада ће дати максималну подршку при запошљавању жена''
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je završnoj konferenciji projekta "Karijera i mama - SAM 2025", koja je održana danas u Banjaluci.

Ovaj projekat se odnosi na uspostavljanje ravnoteže između porodičnog i poslovnog života zaposlenih majki i očeva, kao i na unapređenje ukupne ravnoteže između profesionalnog i porodičnog života.

hitna pomoc

Hronika

Preminula i majka bebe koja je sa ocem stradala na auto-putu: Borila se za život 12 dana

Premijer Minić je rekao da podržava inicijativu Sindikata uprave Republike Srpske, te da Vlada i sindikat imaju dobru saradnju.

- Poražavajuća su istraživanja kako i u kojoj mjeri postoji diskriminacija majki, žena, kada je u pitanju karijera, napredovanje, ali i zaključivanje radnog odnosa. U Republici Srpskoj imamo izjednačen materinski dodatak, dok to u Federaciji BiH nije, a u nekim kantonima i ne postoji. Srpska će sa ovom aktivnošću ići jedan korak dalje - rekao je premijer Minić.

Dodao je da će Vlada dati maksimalnu podršku i da ovo pitanje iziskuje zakonsko rješenje, na čemu će se raditi u narednom periodu.

Херцеговачка кућа

Republika Srpska

U Beču se otvara Kuća Republike Srpske

- Planiranje porodice, kao osnovne ćelije društva, je ozbiljna stvar, i ako to ne riješimo sistemski imaćemo problem. Sada pokazujemo da ćemo to i uraditi, a našim budućim bračnim parovima daćemo modalitet kako da se što lakše palnira porodica i da oba roditelja budu ravnopravna u svakom smislu te riječi - zaključio je Minić.

Podijeli:

Tagovi:

Vlada Republike Srpske

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мјесто гдје је рањен Вук Бајрушевић

Hronika

Prvi snimci sa mjesta pucnjave u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević

1 h

0
Милорад Додик, предсједник

Republika Srpska

Dodik: Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina

1 h

0
Током седам дана затечено 45 радника на црно - казна 301.700 КМ

BiH

Tokom sedam dana zatečeno 45 radnika na crno - kazna 301.700 KM

1 h

0
Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

Gradovi i opštine

Direktorka škole u Mrkonjić Gradu podnijela ostavku

2 h

1

Više iz rubrike

У Бечу се отвара Кућа Републике Српске

Republika Srpska

U Beču se otvara Kuća Republike Srpske

1 h

0
Милорад Додик, предсједник

Republika Srpska

Dodik: Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina

1 h

0
Република Српска оборила све рекорде: Забиљежен милионски број ноћења

Republika Srpska

Republika Srpska oborila sve rekorde: Zabilježen milionski broj noćenja

2 h

0
Минић: Опозиција покушава да скупља поене преко Уставног суда БиХ

Republika Srpska

Minić: Opozicija pokušava da skuplja poene preko Ustavnog suda BiH

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Savjet ministara: Za registarske tablice i lična dokumenta IDDEEA odobreno 1.589.000 KM

16

05

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

16

00

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

15

57

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

15

44

Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner