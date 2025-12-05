Nastavak konsultacija - za agrarni budžet dodatnih 20 miliona KM

Na drugom danu konsultacija o budžetu Republike Srpske za 2026.godinu - najkonkretnije odluke do sada. Agrarni budžet ostaje 180 miliona, ali se već naredne godine, nakon realizovanja kredita Svjetske banke, uvećava za dodatnih 20 miliona maraka. Završeni su svi dokumenti, kaže premijer. Sistem navodnjavanja postaje glavni razvojni projekat u poljoprivredi.

"Ono što je veoma bitno koncepcija tog kredita se odnosila na mjere podrške kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja vezane za klimatske promjene. Predviđena su značajna sredstva kada je u pitanju navodnjavanje. Vid jeli da ste da su prethodne 3,4 godine smo imali sušne. Poljoprivredna proizvodnja apsolutno ne može egzistirati", kaže premijer Republike Srpske Savo Minić.

Zadovoljni su i poljoprivrednici. Jer će ukupna podrška, sa mađarskim programom i IRB kreditima, premašiti 200 miliona maraka.

"Dosta je i 180 miliona KM s obzirom da ima i drugih vidova pomoći, poput mađarskog i ostalih programa čime će sredstva uložena u oblast poljoprivrede sigurno preći 200 - 250 miliona KM. Mi smo uglavnom zadovoljni. Samo smo rekli da to bude transparentno I redovno isplaćivano", istakao je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.

Razgovarano je i o cijeni rada, energentima i troškovima koje poslodavci sve teže podnose. Traže više ulaganja u tehnologiju kako bi se rast plata mogao održati.

"Očekujemo u nekom narednom periodu da Vlada Republike Srpske I Unija poslodavaca potpiše memorandum o provođenju svih ti politika kako bismo stvorili povoljniji privredni ambijent. Kako bi stvorili bolje uslove za dalje povećanje plata, ali u skladu sa rastom makroekonomskih parametara", kazao je predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić.

Penzioneri su dobili potvrdu da će penzije od januara biti usklađene za više od 6,5 odsto, u skladu sa rastom plata i cijena. Uz to, Vlada obećava i nove mjere — uključujući banjsku rehabilitaciju za 6.000 penzionera.

"Kao što znate, Zakon o penzijskom I invalidskom osiguranju. Penzije se svakog januara, svake godine redovno usklađuju. Tako se to zakonski definiše. U stvari se povećavaju u skladu sa parametrimma rasta prosječne plate I potrošačkih cijena. Prema stanju parametara, to bi bilo više od 6,5%. Koliko će još tačno biti, znaće se do kraja plate. Znači neće biti manje od 6%, biće više od 6,5%", izjavio je predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović.

Nakon višesatnih razgovora, Vlada poručuje da budžet za 2026. mora da izdrži ekonomske pritiske, klimatske rizike i socijalne zahtjeve. Konačan prijedlog biće poznat nakon nastavka konsultacija sljedeće sedmice.