Košarac: Bezobrazna odluka člana UO UIO iz FBiH

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da je odluka predstavnika Federacije BiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje da glasa protiv Pravilnika, čijim donošenjem bi bilo omogućeno otvaranje graničnog prelaza Gradiška, neodgovorna, tendenciozna, bezobrazna i politički motivisana.

Prema njegovim riječima, odluka je takva samo zato što je granični prelaz u Republici Srpskoj

Košarac je naglasio da Republika Srpska i njene institucije duži vremenski period žele da riješe pitanje graničnog prelaza Gradiška, zbog toga što značajan broj investitora gravitira tom području.

"To je odgovorna politika Republike Srpske, ali postoji ozbiljan zastoj", istakao je Košarac.

On je rekao da ne može da razumije da predstavnik FBiH u UO UIO glasa protiv Pravilnika koji će omogućiti direktoru da izvrši raspored, što govori o neshvatljivoj atmosferi u BiH.

"Nikada niko iz Republike Srpske nije tako nešto učinio, razumijem da postoje inicijativa da se drugi granični prelazi kategorišu za određene vrste prolaza roba i to je legitimno pravo", rekao je Košarac u Rogatici.

Košarac je napomenuo da su oko Gradiške locirane ozbiljne kompanije, navodeći da ova odluka predstavnika FBiH utiče na spoljnotrgovinsku razmjenu.

"Više od 120.000 ulaza te vrste godišnje bilježi granični prelaz Gradiška. Više od 90 odsto fitosanitarnog i veterinarskog prometa roba ide preko graničnog prelaza Gradiška", naveo je Košarac.