Doktor otkriva trik protiv mamurluka u viralnom TikTok videu

U viralnom TikTok videu, @neenziemd, doktorica pulmologije i intenzivne njege otkrila je da sir može pomoći u smanjenju rizika od mamurluka.

Ako planirate izlazak i znate da ćete piti alkohol, jedenje sira prije konzumacije može smanjiti rizik od mamurluka – objašnjava ona. Razlog? Sir je bogat proteinima, mastima i složenim ugljenim hidratima, koji oblažu želudac i usporavaju apsorpciju alkohola u krvotok.

Osim toga, sir može pomoći tijelu da učinkovitije metaboliše alkohol i smanjiti opterećenje jetre, prenosi Večernji.hr.

''Pun je vitamina B i kalcijuma – hranjivih tvari koje se troše tokom konzumacije alkohola'', dodaje.

Kalcijum pritom pomaže u pravilnoj funkciji živaca i mišića, dok su vitamini B skupine ključni za energiju i metabolizam.

Ipak, doktorica upozorava „Najbolja opcija uvijek je – ne piti. Ako već pijete, barem pojedite malo sira prije”.