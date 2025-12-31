Logo
Doktor otkriva trik protiv mamurluka u viralnom TikTok videu

Izvor:

Večernji.hr

31.12.2025

20:40

Komentari:

0
Доктор открива трик против мамурлука у виралном ТикТок видеу

U viralnom TikTok videu, @neenziemd, doktorica pulmologije i intenzivne njege otkrila je da sir može pomoći u smanjenju rizika od mamurluka.

Ako planirate izlazak i znate da ćete piti alkohol, jedenje sira prije konzumacije može smanjiti rizik od mamurluka – objašnjava ona. Razlog? Sir je bogat proteinima, mastima i složenim ugljenim hidratima, koji oblažu želudac i usporavaju apsorpciju alkohola u krvotok.

@neenziemd Things they dont tell you pt 298 Cheese before alcohol can help prevent hangovers #cheese #alcohol #hangover ♬ original sound - Neenz

Osim toga, sir može pomoći tijelu da učinkovitije metaboliše alkohol i smanjiti opterećenje jetre, prenosi Večernji.hr.

''Pun je vitamina B i kalcijuma – hranjivih tvari koje se troše tokom konzumacije alkohola'', dodaje.

Kalcijum pritom pomaže u pravilnoj funkciji živaca i mišića, dok su vitamini B skupine ključni za energiju i metabolizam.

Ipak, doktorica upozorava „Najbolja opcija uvijek je – ne piti. Ako već pijete, barem pojedite malo sira prije”.

Komentari (0)
