Cvijanović: Uspješan radni sastanak sa rukovodstvom i aktivistima GO SNSD Prijedor

Izvor:

ATV

10.12.2025

17:07

1
Цвијановић: Успјешан радни састанак са руководством и активистима ГO СНСД Приједор
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Uspješan radni sastanak sa rukovodstvom i aktivistima Gradskog odbora SNSD Prijedor. Razgovarali smo o realizaciji važnih infrastrukturnih i komunalnih projekata u ovom gradu, koju će podržati i republičke institucije, rekla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.

''Zajedno smo analizirali rezultate proteklih izbora, saslušali naše ljude i njihove poruke sa terena, i usaglasili korake ka jačanju naše organizacije u Prijedoru. Ovim su počele i naše pripreme za naredne opšte izbore'', istakla je Cvijanovićeva na Iksu.

