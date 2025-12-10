Cvijanović: Uspješan radni sastanak sa rukovodstvom i aktivistima GO SNSD Prijedor

Uspješan radni sastanak sa rukovodstvom i aktivistima Gradskog odbora SNSD Prijedor. Razgovarali smo o realizaciji važnih infrastrukturnih i komunalnih projekata u ovom gradu, koju će podržati i republičke institucije, rekla je potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović.

''Zajedno smo analizirali rezultate proteklih izbora, saslušali naše ljude i njihove poruke sa terena, i usaglasili korake ka jačanju naše organizacije u Prijedoru. Ovim su počele i naše pripreme za naredne opšte izbore'', istakla je Cvijanovićeva na Iksu.