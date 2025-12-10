Savjet ministara: Za registarske tablice i lična dokumenta IDDEEA odobreno 1.589.000 KM

Savjet ministara odobrio je danas 1.589.000 KM iz tekuće rezerve za izmirenje ugovornih obaveza Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH za registarske tablice, lične karte, vozačke dozvole i putne isprave.

Sredstva su odobrena na vanrednoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, kako bi se obezbijedio nesmetan nastavak procesa izdavanja ličnih dokumenata i registarskih oznaka u BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

U saopštenju se navodi da je intervencija bila neophodna jer je IDDEEA u budžetu za ovu godinu dobila manje novca od planiranog, što je ugrozilo redovno izvršavanje njenih obaveza.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su IDDEEA i Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara.