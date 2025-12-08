Logo
Large banner

Srpski ministri nisu podržali dnevni red sjednice Savjeta ministara

08.12.2025

11:56

Komentari:

0
Српски министри нису подржали дневни ред сједнице Савјета министара

Za danas najavljena sjednica Savjeta ministara BiH, na kojoj je trebalo da se razmatra Prijedlog odluke o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, kao privremenog tijela, kao i nacrte zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Sudu BiH, neće biti održana, nakon što ministri SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić nisu podržali predloženi dnevni red.

Podsjećamo, evropska komisija zvaničnim prihvatanjem Reformske agende otključala je fond vrijedan 976,6 miliona evra za BiH, ali je povlačenje novca uslovljeno sprovođenjem reformi iz agende.

uvidjaj policija rs

Hronika

Tinejdžer poginuo u teškoj nesreći kod Aleksandrovca

Dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača i dalje su na čekanju, zbog stalnog nastojanja političkog Sarajeva da se reformama procesi dodatno centralizuju, a pregovarač izabere po njihovoj želji.

Novi pokušaj je danas.

Podijeli:

Tag:

Savjet ministara BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Папрене цијене зимовања: Колико грађани требају издвојити за дан на скијалиштима?

Ekonomija

Paprene cijene zimovanja: Koliko građani trebaju izdvojiti za dan na skijalištima?

1 h

0
Новац им цури кроз прсте: Четири знака која не знају штед‌јети

Zanimljivosti

Novac im curi kroz prste: Četiri znaka koja ne znaju šted‌jeti

1 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Tursku pogodio zemljotres

1 h

0
Илустрација

Hronika

Banjalučanin uhapšen u Prijedoru zbog krađe novčanika

1 h

0

Više iz rubrike

Сједница Савјета министара

BiH

Sjednica Savjeta ministara

5 h

0
Тридесет година послије: Између мира, суверенитета и европских интеграција

BiH

Trideset godina poslije: Između mira, suvereniteta i evropskih integracija

17 h

0
Вулић: Конаковићево проблематизовање обиљежавања вјерских празника Срба забрињава и узнемирава

BiH

Vulić: Konakovićevo problematizovanje obilježavanja vjerskih praznika Srba zabrinjava i uznemirava

21 h

0
Кошарац: Сраман и неприхватљив обрачун Конаковића са српским кадром у МИП-у

BiH

Košarac: Sraman i neprihvatljiv obračun Konakovića sa srpskim kadrom u MIP-u

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

48

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

12

38

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

12

37

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

12

27

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

12

20

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner