Srpski ministri nisu podržali dnevni red sjednice Savjeta ministara

Za danas najavljena sjednica Savjeta ministara BiH, na kojoj je trebalo da se razmatra Prijedlog odluke o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, kao privremenog tijela, kao i nacrte zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Sudu BiH, neće biti održana, nakon što ministri SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić nisu podržali predloženi dnevni red.

Podsjećamo, evropska komisija zvaničnim prihvatanjem Reformske agende otključala je fond vrijedan 976,6 miliona evra za BiH, ali je povlačenje novca uslovljeno sprovođenjem reformi iz agende.

Hronika Tinejdžer poginuo u teškoj nesreći kod Aleksandrovca

Dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača i dalje su na čekanju, zbog stalnog nastojanja političkog Sarajeva da se reformama procesi dodatno centralizuju, a pregovarač izabere po njihovoj želji.

Novi pokušaj je danas.