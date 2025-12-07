Logo
Vulić: Konakovićevo problematizovanje obilježavanja vjerskih praznika Srba zabrinjava i uznemirava

Izvor:

SRNA

07.12.2025

15:48

Komentari:

0
Вулић: Конаковићево проблематизовање обиљежавања вјерских празника Срба забрињава и узнемирава

Problematizovanjem obilježavanja tradicionalnih vjerskih praznika Srba ministar inostranih poslova u Savjetu ministra Elmedin Konaković šalje poruku koja duboko zabrinjava i uznemirava zajednicu, izjavila je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Vulićeva je rekla Srni da takvi postupci stvaraju utisak diskriminacije i neprihvatljivog pritiska, umjesto da doprinose uzajamnom poštovanju i ravnopravnosti naroda u BiH.

дјевојчица-телефон

Zdravlje

Društvene mreže doslovno ''prže'' dječiji mozak

"Očekivali smo da će Konakovićevo ministarstvo biti most saradnje, a ne izvor dodatnih podjela" naglasila je Vulić.

Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac ranije danas naveo je da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković odlučio da Srbima u tom ministarstvu problematizuje obilježavanje vjerskih praznika u smislu osporavanja prava na naknadu.

Нестала Магдалена

Srbija

Nestala djevojčica: Traži se Magdalena (16)!

"Informisani smo o ovim pojavama u institucijama BiH. Nedopustivo je da se srpskom narodu uskraćuju ta prava", istakao je Košarac.

Tag:

Sanja Vulić

