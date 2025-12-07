Vulić: Konakovićevo problematizovanje obilježavanja vjerskih praznika Srba zabrinjava i uznemirava

Izvor:
SRNA
07.12.2025
15:48
Komentari:0
Problematizovanjem obilježavanja tradicionalnih vjerskih praznika Srba ministar inostranih poslova u Savjetu ministra Elmedin Konaković šalje poruku koja duboko zabrinjava i uznemirava zajednicu, izjavila je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
Vulićeva je rekla Srni da takvi postupci stvaraju utisak diskriminacije i neprihvatljivog pritiska, umjesto da doprinose uzajamnom poštovanju i ravnopravnosti naroda u BiH.
Zdravlje
Društvene mreže doslovno ''prže'' dječiji mozak
"Očekivali smo da će Konakovićevo ministarstvo biti most saradnje, a ne izvor dodatnih podjela" naglasila je Vulić.
Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac ranije danas naveo je da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković odlučio da Srbima u tom ministarstvu problematizuje obilježavanje vjerskih praznika u smislu osporavanja prava na naknadu.
Srbija
Nestala djevojčica: Traži se Magdalena (16)!
"Informisani smo o ovim pojavama u institucijama BiH. Nedopustivo je da se srpskom narodu uskraćuju ta prava", istakao je Košarac.
BiH
5 h1
BiH
7 h0
BiH
7 h0
BiH
20 h0
Najnovije
Najčitanije
17
39
17
36
17
28
17
27
17
16
Trenutno na programu