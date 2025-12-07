Posrnulo pravosuđe se bavi samo sobom umjesto predmetima

Slučaj zamjenika glavnog tužioca BiH Džermina Pašića protiv kojeg je formiran krivični predmet samo je jedan od znakova da je pravosuđe BiH potpuno trulo i najbolje bi bilo hitno ukinuti Tužilaštvo i Sud BiH jer ne služe ničemu, osim trošenju novca poreskih obveznika, izjavio je Srni predsjednik srebreničke Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.

Kojić kaže da je apsurd u slučaju Pašić time veći kada se zna da je na čelu Odsjeka za organizovani kriminal i korupciju i ističe da činjenica da suspendovani predsjednik Suda BiH Ranko Debevec još prima platu pokazuje svu bolest sudskog sistema BiH.

"Kriminal na sve strane, a gospoda se igraju nervima običnog naroda", naglasio je Kojić.

On navodi da je ovakvo pravosuđe glavni kočničar i pomagač svima koji ne žele da istina ugleda svjetlost dana.

"Umjesto da konačno počnu da rade na procesuiranju monstruma koji su ubijali srpsku nejač i kriminalaca koji haraju BiH, oni se bave sami sobom. Čini mi se sve u dogovoru, kako bi opravdali enormno visoka primanja za dugogodišnji nerad. Šta rade po pitanju Sakiba Mahmuljina? Hoće li neko odgovarati zbog njegovog bjekstva? Zašto ne ubrzaju procese koji se otežu u nedogled, dok Srbe ekspresno optužuju i presuđuju", pita Kojić.

Kojić je odgovorne u pravosuđu javno upitao kada će srpske porodice koje predstavlja i one širom Republike Srpske i svijeta dočekati pravdu.

On je naveo da porodice srpskih žrtava nikada neće gledati blagonaklono na ovakvo pravosuđe zbog zaštite svih zločinaca koji su ubijali Srbe tokom rata.

Komentarišući skandale koji potresaju pravosuđe na nivou BiH, nekadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ Branko Perić ocijenio je za Srnu da je "Tužilaštvo razoreno iznutra raznim političkim uticajima".

"Tužilac Pašić se u medijima dovodi u vezu sa vladajućim politikama. Glavni tužilac očigledno nije vršio kontrolu Pašićevog rada, zbog čega je Pašić preuzeo inicijativu da bi skrenuo pažnju na glavnog tužioca Milanka Kajganića. Ne isključujem mogućnost da Kajganić završi kao i njegovi prethodnici", rekao je Perić koji je i nekadašnji sudija Suda BiH.

Da je pravosudni sistem na nivou BiH već odavno u ćorsokaku iz koga sigurno neće izaći ukoliko se ne izvrše korjenite reforme, svakodnevno svjedoče oni koji godinama čekaju da se pravosudne institucije počnu baviti predmetima umjesto same sobom, i to uz debele plate.

Republika Srpska Župljanin: Očekujem da će biti uvažena većina zahtjeva boračke populacije

Jedan od brojnih primjera je i slučaj Pašića, šefa Odsjeka za organizovani kriminal i korupciju, protiv kojeg je formiran krivični predmet.

Na pitanje zbog čega je protiv Pašića otvoren krivični predmet, iz Tužilaštvu BiH Srni su potvrdili da je predmet otvoren, ali su bili škrti u otkrivanju podataka, budući da je slučaj "u fazi prethodnog krivičnog postupka".

Međutim, prema pisanju federalnih medija, razlog za to je što je Pašić "skrivao zabilješke u kojima je navedeno da je primio mito".

Iz Tužilaštva BiH su rekli Srni i da su dostavili Kancelariji disciplinskog tužioca pri VSTS-u i prijavu protiv Pašića, koja je zaprimljena, ali iz VSTS-a ne žele da otkriju njen sadržaj iako su mediji pisali da su u njoj navedeni svi detalji o njegovom sumnjivom postupanju u predmetu "Start" koji je trebalo da bude usmjeren protiv vođe škaljarskog klana Sanija el Murde.

Prema tvrdnjama medija, za mito je naveden iznos od milion KM, veze sa drogom i druge prljave rabote koje bi Pašić i Odjeljenje na čijem je čelu trebali krivično da gone.

S druge strane, Pašić je nedavno podnio krivičnu prijavu protiv glavnog tužioca Milanka Kajganića i tužioca Vedrane Mijović.

BiH pravosudni režim - plata ide a ja ležim

Sve apsurde pravosuđa BiH dokazuje i činjenica da BiH i dalje ima dva predsjednika Suda BiH - Ranka Debevca i Minku Kreho.

"BiH je jedina zemlja koja ima dva predsjednika Suda BiH. Istina, jedan je suspendovan, ali suština je da i dalje prima predsjedničku platu. Radi se o Ranku Debevcu, koji je suspendovan još u decembru 2023. godine sa ove pozicije", upozoravaju mediji, ali oni koji bi se ovom činjenicom trebali pozabaviti uporno ćute i ne rade ništa.

Mada je Debevec suspendovan, VSTS BiH nikada protiv njega nije pokrenuo disciplinski postupak, s ciljem razrješenje sa ove pozicije, a za dvije godine otkako je suspendovan nije osuđen.

Debevec je za sada samo optužen u aferi "Prisluškivanje" zajedno sa Osmanom Mehmedagićem Osmicom, bivšim direktorom Obavještajno bezbjednosne agencije, a potvrđena mu je i optužnica i održano ročište za izjašnjenje o krivici.

Ostali sportovi KRG Alegro šampion BiH u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji

Čeka početak sudskog postupka. Do kada - ne zna se.

I dok se čeka početak sudskog postupka, još je nepoznato u kojem sudu - Sudu BiH ili Vrhovnom FBiH, Debevec i dalje prima platu. Plata se isplaćuje na osnovu Zakona o platama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH.

Platu predsjednika umanjenu za topli obrok može primati sve do okončanja krivičnog postupka. A postupak može trajati pet godina i više.

S druge strane, za v.d predsjednika Suda BiH, VSTV BiH je u decembru 2023.godine imenovao sudiju Kreho.

Dok Kreho radi, Debevec čeka sudski postupak, narodni novac se sliva u džepove i Debevca i Krehe. Mjesečno, ukupno to košta poreske obveznike više od 10.000 KM. Plata predsjednika Suda iznosi više od 5.500 KM.

I naravno, za ovaj Gordijev čvor nisu krivi ni Debevec ni Kreho, koja osim poslova predsjednika Suda aktivno sudi u brojnim predmetima. To je posljedica neefikasnog pravosudnog sistema.

Ali, pitanje je šta radi VSTS i Kancelarija disciplinskog tužioca? U ranijim slučajevima svi nosioci pravosudnih funkcija, od Gorana Salihovića, do Gordane Tadić... smijenjeni su sa pozicija i prebačeni za tužioce. Recimo, tadašnji glavni tužilac BiH Goran Salihović odmah je disciplinski kažnjen i smijenjen.