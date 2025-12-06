Kojić: Nemoguć evropski put na kojem bi bile ukinute nadležnosti Srpskoj

Evropski put koji bi značio ukidanje nadležnosti Republici Srpskoj je nemoguć, pogotovo sa Kristijanom Šmitom i Bošnjacima kojima je preokupacija da sve srpsko nestane, rekao je Srni poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Kojić je rekao da je ključno pitanje za šefa Delegacije EU u BiH Luiđija Soreku kada govori o "Danu D" kad aće BiH prestati biti protektorat.

"Analizirajte taj pojam", poručio je Kojiću šefu Delegacije EU u BiH.

On je naglasio da su unutrašnji dogovor i dijalog jedino što treba da bude osnova svih napredaka u BiH, ali dogovor legitimno izabranih predstavnika i procedure usvajanja propisa u Parlamentu, a ne nametanje i pritisci.

Prema njegovim riječima, najviše evropskih zakona u Parlamentarnoj skupštini BiH su ispostavili ministri iz SNSD-a, a oni iz FBiH samo deklarativno iskazuju evropski put, jer je za njih evropski put samo ukidanje nadležnosti Republici Srpskoj.

"Takav evropski put je nemoguć, pogotovo sa Šmitom i Bošnjacima kojima je najveća preokupacija da nestane sve srpsko", naglasio je Kojić.

Podsjetio je da je Šmit turističkim dolaskom bez legitimiteta u potpunosti narušio i počeo da uništava ustavnopravno uređenje dejtonske BiH sa akcentom rušenja ustavnog poretka Republike Srpske i pokušajem uklanjanja narodne volje iskazane na izborima 2022. godine kada je Milorad Dodik izabran za predsjednika.

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka istakao je u kolumni bez reformskih koraka BiH neće dobiti sredstva u iznosu od 976,6 miliona evra izdvojenih u okviru Plana rasta.