Rukovodiocima bh. aerodroma zabranjeno obavljanje dužnosti

Izvor:

Agencije

06.12.2025

19:52

Komentari:

0
Руководиоцима бх. аеродрома забрањено обављање дужности

Vrhovni sud FBiH je na prijedlog Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH (POSKOK), v.d. direktora JP Aerodrom Sarajevo Saninu Rameziću izrekao mjeru zabrane obavljanja dužnosti, potvrđeno je za BHRT iz POSKOK-a.

Mjere zabrane određene su i trojici članova Nadzornog odbora Aerodroma. Sumnja se da su navedene osobe počinile krivično djelo zloupotreba položaja.

“Osobi S. R. je zabranjeno obavljanje dužnosti. Određene su mu mjere zabrane”, potvrdila je za BHRT portparol POSKOK-a Nina Hadžihajdarević.

Dodala je da će više detalja vezano za ovaj slučaj biti objavljeno uskoro.

Nedavno izvršeni pretresu na aerodromu

Podsjetimo, nedavno su izvršeni pretresi na JP Aerodrom u vezi sa ovim slučajem. Naredbu za pretres izdao je Posebno odjeljenje za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH u krivičnom predmetu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH protiv B. M. i dr., zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1 KZ F BiH u vezi sa članom 31. KZ FBiH.

U Službenim novinama FBiH 70/25 od 12. septembra objavljena je odluka kojom je Vlada FBiH dala saglasnost na donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo.

Vlada FBiH je na hitnoj sjednici 9. septembra ovlastila Tomislava Stapića da je zastupa na sjednici Skupštine Međunarodnog aerodroma Sarajevo koja je održana 10. septembra i na kojoj su usvojene izmjene i dopune Statuta.

U odluci u Službenim novinama FBiH nisu navedene izmjene Statuta, što je otvorilo prostor za sumnju. Ni članovi Sindikata JP Međunarodni aerodrom Sarajevo nisu upoznati s izmjenama Statuta.

Oglasili se iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Međunarodni aerodrom Sarajevo oglasio se 13. oktobra povodom medijskih objava o istrazi Poskoka, a osim što pojašnjavaju proceduru usvajanja izmjena Statuta, nisu demantovali navode da su izmijenjeni uslovi koje trebaju ispunjavati direktor JP Međunarodni aerodrom Sarajevo i izvršni direktori.

Izmjene Statuta tempirane su nekoliko mjeseci prije isticanja mandata aktuelne Uprave od godinu dana.

Nadzorni odbor imenovao je novu Upravu krajem prošle godine, a jednogodišnji mandat je počeo 5. decembra 2024. godine.

Upravu Društva čine: Sanin Ramezić, v.d. direktor Društva, Amadeo Mandić, v.d. izvršni direktor za saobraćaj i Slobodan Kadijević, v.d. izvršni direktor za razvoj aerodroma, odnosno kadrovi NIP-a, SDP-a i Naše stranke.

Članovi Nadzornog odbora su: Benjamin Mešak, predsjednik, te Adnan Mahmutović, Vlado Džoić, Žan Matić, Adil Halilović, a Vlada FBiH je imenovala na mandat od četiri godine u februaru 2024. godine.

