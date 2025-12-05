Šta stoji u nacrtu zakona o sudu BiH?

Osnivanje Apelacionog odjeljenja u okviru Suda BiH, predsjednika i sudije odjeljenja imenuje Visoki sudski i tužilački savjet, a ne pomenuti Sud, a sve u cilju njihove potpune nezavisnosti. Sudije u Apelacionom odjeljenju ne mogu biti sudije iz Suda BiH i obrnuto. Apelaciono odjeljenje ima svoj pod budžet u okviru budžeta Suda BiH – ovo su neke odredbe Nacrta zakona o Sudu BiH, a koji bi naredne sedmice ponovo trebalo da se nađe na sjednici Savjeta ministara BiH.

"Sve navedeno ukazuje na to da je potrebno da se sudijama Apelacionog odjeljenja odredi drugačiji status od sudija Suda BiH i to da sudije u Apelacionom odjeljenju Suda direktno imenuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, a da ih raspoređuje predsjednik Suda BiH, kao što je predviđeno trenutno važećim zakonom. Ovim zakonom bi se i organizaciono i funkcionalno uspostavile dvije odvojene organizacione cjeline Suda BiH, te bi Apelaciono odjeljenje Suda predstavljalo odvojenu drugostepenu instancu", saopštili su iz ministarstvo pravde u Savjetu ministara BiH.

Pored ovoga, pred ministrima će biti i Nacrt zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu, kao i odluka o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača. Ministri iz Srpske kažu da ovih dana traju konsultacije u vezi sa ovim tačkama, ali ponavljaju i da neće podržati nijedan dokument koji ne sadrži mišljenje institucija Republike Srpske

"Do ponedjeljka ima još nekoliko dana, vidjećemo kako ćemo se pozicionirati. Ali, fundamentalno, tamo gdje nema mišljenja Republike Srpske, pogotovo pozitivnog mišljenja, mi ne možemo to podržati. Ja ne mogu da shvatim da u Sarajevu ne mogu da shvate da je naša politika politika zastupanja interesa Republike Srpske“, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac.

Pojedini pravnici ovo tumače kao podjelu Suda BiH. Neki smatraju da nije sporno da sudije u Apelacionom odjeljenju imenuje VSTS, kao što nije sporno ni da treba usvojiti izmjene Zakona o sudovima i VSTS-u, koji su uslov za otvaranje pregovora Bih sa Evropskom unijom. Međutim, ne mogu se bitni dokumenti usvajati po svaku cijenu i na štetu Republike Srpske.

„Mi smo usaglasili da postoji Apelaciono odjeljenje, da će njegovo sjedište biti u Republici Srpskoj, jer su sve druge institucije pravosuđa sa sjedištem u Federaciji. Mi smo rekli da sjedište bude u Banjaluci. Oni su rekli ne možemo u Banjaluci, to je nama daleko, neka bude u Istočnom Sarajevu. Mi, kada se osnivao Sud BiH nismo rekli ne može biti u Sarajevu, jer je nama daleko, neka bude u Zenici“, istakao je pravnik i šef Srpskog kluba u PD PS BiH Milan Petković.

Ministar pravde u Savjetu ministara, Davor Bunoza, danima se novinarima ne javlja na telefon. Nema odgovora ni na mejlove. Prije nekoliko dana uvijeravao je da izmjene Zakona o Sudu Bih ne štete nikome.

„Želim naglasiti da smo u ovoj verziji izvukli samo ono što nije bilo sporno Republici Srpskoj i Federacije. Željeli smo samo riješiti da suce imenuje VSTS i da još neovisnijim učinimo Sud BiH“, kazao je ministar pravde u Savjetu ministara BiH Davor Bunoza.

Nije ministar objasnio na šta je tačno mislio, s obzirom na to da iz Federacije često čujemo kako je ova institucija nezavisna. Svakako je to nešto što nigdje, osim u Bih, nije potrebno naglašavati kada je riječ o radu pravosudnih institucija. Hoće li zakoni o sudovima dobiti zeleno svijetlo i tako BiH približiti Evropskoj uniji, trebalo bi biti poznato već u ponedjeljak.