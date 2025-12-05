Logo
Pranjić traži hitnu reakciju međunarodnih i nadležnih tijela u BiH zbog Heleza

Izvor:

Agencije

05.12.2025

17:40

Komentari:

1
Potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić oštro je reagovao na izjave ministra obrane u Savjetu ministara Zukana Heleza, koje je opisao kao šovinistički govor mržnje.

Pranjić je zatražio hitnu reakciju međunarodnih i svih nadležnih tijela u BiH, naglašavajući zabrinutost zbog Helezove retorike.

"Ovakve izjave dovoljno jasno pokazuju njegovo opredjeljenje da održivost BiH vidi isključivo prema vlastitom nahođenju", istakao je Pranjić, prenosi portal Večernjeg lista BiH.

zukan helez

Region

U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

On je naveo da su Hrvati garant opstanka BiH i da su, kako kaže, uložili ogroman trud na svim nivoima vlasti i u ključnim međunarodnim centrima moći kako bi BiH dobila evropski status i da Heleza treba na to podsjetiti.

Dodao je da je odgovor Heleza na to "najgnusniji čin" koji ne priliči nekom ko predstavlja Bosnu i Hercegovinu.

Davor Pranjić

Zukan Helez

