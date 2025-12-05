Pranjić traži hitnu reakciju međunarodnih i nadležnih tijela u BiH zbog Heleza

Potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić oštro je reagovao na izjave ministra obrane u Savjetu ministara Zukana Heleza, koje je opisao kao šovinistički govor mržnje.

Pranjić je zatražio hitnu reakciju međunarodnih i svih nadležnih tijela u BiH, naglašavajući zabrinutost zbog Helezove retorike.

"Ovakve izjave dovoljno jasno pokazuju njegovo opredjeljenje da održivost BiH vidi isključivo prema vlastitom nahođenju", istakao je Pranjić, prenosi portal Večernjeg lista BiH.

On je naveo da su Hrvati garant opstanka BiH i da su, kako kaže, uložili ogroman trud na svim nivoima vlasti i u ključnim međunarodnim centrima moći kako bi BiH dobila evropski status i da Heleza treba na to podsjetiti.

Dodao je da je odgovor Heleza na to "najgnusniji čin" koji ne priliči nekom ko predstavlja Bosnu i Hercegovinu.