Amidžić: FBiH blokira otvaranje GP Gradiška, pozvaću prevoznike da idemo pred federalnu Vladu

05.12.2025

10:53

Komentari:

0
Амиџић: ФБиХ блокира отварање ГП Градишка, позваћу превознике да идемо пред федералну Владу
Foto: RTRS

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da Vlada Federacije BiH /FBiH/ blokira otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci, što je još jedan dokaz da BiH ne može da funkcioniše.

Amidžić je rekao da je usvajanje izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH, što je uslov za otvaranje prelaza u Gradišci, trebalo da bude samo formalna odluka, ali da ju je blokirao član iz FBiH bez logičnog objašnjenja.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Skandalozno što novi granični prelaz u Gradišci neće biti otvoren u planiranom roku

On je naveo da je člana Upravnog odbora UIO iz FBiH imenovala federalna Vlada da izražava njene stavove, što znači da je zvaničan stav FBiH da se novi prelaz u Gradišci ne otvara.

To je, kako kaže, dokaz da BiH ne može funkcionisati i da se na ovom primjeru vidi da prevladava politika.

On je rekao da je za ponedjeljak, 8. decembra, sazvao još jednu sjednicu Upravnog odbora UIO.

"Napravićemo pritisak. Pozvaću prevoznike da idemo pred Vladu FBiH da nam objasne zašto se iživljavaju nad nama", rekao je Amidžić i dodao da će novi prelaz koristiti svi.

Градишка мост

BiH

Otvaranje GP Gradiška pod znakom pitanja: Zijad Krnjić opet bio protiv izmjene Pravilnika UIO

On je napomenuo da u izmjenama Pravilnika treba samo biti navedeno koliko će zaposlenih raditi na novom graničnom prelazu, te ukazao da bi se smanjila gužva kada bi oba prelaza u Gradišci bila u funkciji.

Prema njegovim riječima, ovo je i dokaz kako bi Republici Srpskoj bilo kada se ne bi pitala.

"Svi treba da osude stav Vlade FBiH. Ko je drugi reagovao osim SNSD-a? Srpska neće dozvoliti da joj se oduzme pravo odlučivanja. Srpska neće trpjeti ove smicalice i reagovaće", rekao je Amidžić za RTRS.

Govoreći o Reformskoj agendi BiH koju je Evropska komisija ocijenila pozitivno, Amidžić je rekao da je to dokaz da se može biti na evropskom putu uz sačuvan identitet.

"Mi pripremamo dva dokumenta koja predstavljaju uslov za prvu tranšu iz Plana rasta", rekao je Amidžić.

Tagovi:

most

Gradiška

Srđan Amidžić

