Kaluža: Njemačka na tragu starih politika

06.12.2025

13:02

Foto: Borislav Zdrinja

Stručnjak za međunarodne odnose Lučiano Kaluža smatra veoma važnim da se uspostavi odnos sa Njemačkom na principu razumijevanja nove nacionalne politike SAD, jer će taj koncept biti politički dominantan na zapadnom Balkanu i u BiH.

"Republici Srpskoj i BiH, osim SAD, najveći partner treba da bude Evropa. Stav Njemačke o situaciji na zapadnom Balkanu i u BiH je jedan od najvažnijih. Međutim, sada se nalazimo na raskrsnici, a to je nova nacionalna strategija SAD koja je u suprotnosti sa politikom koju promoviše Njemačka", rekao je Kaluža Srni.

Naglasio je i da je rasprava u Bundestagu o 30 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma pokazala da je Njemačka još na tragu starih politika, odnosno politika jednopolarnog svijeta.

Трећи одред Специјалне бригаде

Gradovi i opštine

Težak i izazovan put Trećeg odreda Specijalne brigade policije MUP-a Srpske

"Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful govorio je o potencijalnoj centralizaciji i jačanju institucija na nivou BiH dok nova nacionalna strategija SAD uopšte ne govori o tome, već daje veća ovlašćenja i širine politikama entiteta i naroda u BiH", rekao je Kaluža.

U raspravi o 30 godina Dejtona, poslanik Alternative za Njemačku Aleksandar Volf rekao je da bez nacionalnog kretanja nema moderne demokratije i da etnički narodi igraju ključnu ulogu u BiH.

On je istakao da BiH ne može da opstane bez principa Dejtona, te da je napad na taj sporazum raspirivanje eskalacije u regionu.

"Hrišćani, Srbi i Hrvati, u BiH ne žele da budu manjina u svojoj zemlji", rekao je Volf.

