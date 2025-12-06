Logo
Kovačević: Komisije se popunjavaju na prijedlog klubova, a ne delegata

06.12.2025

09:00

Nakon nesuglasica među delegatima srpskog Kluba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH o tome ko od njih treba da zauzme upražnjena mjesta u parlamentarnim tijelima, te nemogućnosti dogovora o tome, konačnu odluku o vetu koji su na sporne prijedlog stavili funkcioneri SNSD-a donijeće Ustavni sud BiH.

"Odlučili smo se na ovaj potez jer su predstavnici manjine htjeli da popune sva mjesta u komisijama u kojima je ranije bila Snježana Novaković Bursać. Komisije se popunjavaju na prijedlog klubova, a ne delegata. O tome je trebalo da raspravlja Klub, a ne da delegati samostalno daju prijedloge", rekao je srpski delegat iz reda SNSD-a Radovan Kovačević za "Glas Srpske".

Mjesta u klubovima, tvrdi Kovačević, određuju se na osnovu ukupnog broja delegata, a kada je riječ o zajedničkim komisijama ili delegacijama, vodi se računa o tome ko ima i koliko predstavnika.

"SNSD ima devet predstavnika u Parlamentranoj skupštini, a PDP dva ili tri, tako da se ne može jednostavno umjesto SNSD-a popuniti kadrom iz PDP-a kako su to oni zamislili. Ako je, na primjer, SNSD imao tri pozicije, PDP-u, ipak, ne pripada toliko. Tako je određeno poslovnikom", pojasnio je Kovačević.

On je naveo da će, kako nalažu pravila, Ustavni sud BiH, prema navodima sa stranice Doma naroda, po hitnom postupku preispitati proceduralnu ispravnost slučaja.

Riječ je o izmjenama odluka o imenovanju članova u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta, akta o imenovanju članova parlamentarnih delegacija, te odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja.

Republika Srpska

Egić: Srpska brine o onima koji su je stvarali

Prijedlozi su stigli od SDS-ovog Želimira Neškovića, a nakon što time nije bila zadovoljena većina u klubu, odnosno tri delegata iz SNSD-a, na te odluke je stavljen veto.

