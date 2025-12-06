Logo
Mamićev sin u BiH ostao bez milion i po KM

Izvor:

ATV

06.12.2025

19:13

Мамићев син у БиХ остао без милион и по КМ

Ustavni sud BiH odbio je apelaciju Mariju Mamiću, sinu Zdravka Mamića, koji je u Hrvatskoj osuđen u aferi “Dinamo 2” za nezakonito izvlačenje novca iz ovog zagrebačkog nogometnog kluba, saznaje Fokus.

On je, nakon priznanja krivice, presudom Županijskog suda u Osijeku osuđen na kaznu od jedne godine i četiri mjeseca zatvora, a Dinamu mora nadoknaditi štetu od dva miliona evra.

smak svijeta pixabay ilustracija

Nauka i tehnologija

NASA otkrila kada bi naš svijet mogao nestati

Međutim, presuda Ustavnog suda BiH otkriva da je Mario Mamić na računu otvorenog u banci u Sarajevu imao 1.572.465 KM.

Ova sredstva mu je blokirao Sud BiH.

Naime, odlukom od 11.6.2021. Sud BiH odredio je privremenu mjeru oduzimanja ovih sredstava, te pohranjivanje na posebnom računu gdje će se čuvati do okončanja kaznenog postupka protiv njega.

U obrazloženju rješenja je navedeno da je Tužilaštvo BiH tražilo privremeno oduzimanje imovine za koju se sumnja da je stečena vršenjem krivičnih djela, dodaje pomenuti portal.

Podsjetili su i da je Županijski sud u Osijeku donio privremenu mjeru oduzimanja imovinske koristi.

Sud BiH je ocijenio da postoji osnova sumnje da apelant bankovni račun koristi kako bi prikrio dobit ostvarenu počinjenjem krivičnog djela u Hrvatskoj, odnosno da se radi o imovini koja bi u nekoj daljnjoj fazi krivičnog postupka u Hrvatskoj mogla biti predmet trajnog oduzimanja.

Питбул

Svijet

Pitbul usmrtio bebu

Sa druge strane, Mamić je u apelaciji naveo da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje jer mu nije omogućeno da se izjasni o prijedlogu Tužilaštva na temelju kojeg je Sud BiH donio rješenje.

Zdravko Mamić

Sud BiH

