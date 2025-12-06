Ekstramutirani virus izazvao paniku: Ljekari apeluju da se opet nose maske

Stručnjaci u Velikoj Britaniji pozivaju narod da nosi maske, zbog brzog širenja i rekordnog broja oboljelih od gripa, koji je, kako se vjeruje, izazvao mutirani soj A(H3N2) - podklada K, prozvan supergrip.

Vjeruje se da je problematični, mutirani soj gripa A(H3N2), koji je pogodio Veliku Britaniju, zarazniji i da dovodi do težeg oboljevanja i više hospitalizacija u odnosu na prošlu godinu, kao i da istovremeno ostavlja ljude ranjivim na oboljevanje od drugih sezonskih virusa.

Zvaničnici vjeruju da je porast broja obolelih od gripa uglavnom uzrokovan naglim porastom broja zaražene dece školskog uzrasta od pet do 14 godina. Upravo kod njih, H3N2 čini veliku većinu slučajeva.

Izvještaj tamošnje Nacionalne zdravstvene službe (NHS) pokazuje da je prošle nedjelje dnevno u bolničkim krevetima u Engleskoj bilo 1.717 pacijenata sa gripom, uključujući 69 na intenzivnoj njezi. Ovo je 56 procenata više od ekvivalentnog broja za istu nedjelju 2024. godine, kada je ukupan broj bio 1.098, od kojih je 39 bilo na intenzivnoj nezi. Takođe je znatno iznad nivoa viđenih u ovom trenutku i u 2023. godini, kada je bilo 160 pacijenata, i u 2022., kada je bilo hospitalizovano na nedjeljnom nivou 772 pacijenata.

Ekonomija Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

S tim u vezi u Nacionalnoj zdravstvenoj službi strahuju od neviđenog talasa infekcija.

Izvršni direktor NHS Ser Džim Meki upozorio je da bi zemlja mogla da se suoči sa najgorom sezonom gripa u istoriji, nakon što je Australija pretrpela istu pojavu ranije ove godine.

Profesorka Nikola Luis, direktorka Svjetskog centra za grip u Institutu Fransis Krik, rekla je da nisu videli ovakav virus već neko vrijeme:

"Ova dinamika je neuobičajena. H3 je uvijek teži virus, to je opasniji grip, ima veći uticaj na populaciju", rekla je.

Usred takozvanog flunamija, Agencija za zdravstvenu bezbjednost Velike Britanije saopštila je da su "maske i dalje korisno sredstvo u ograničavanju širenja respiratornih virusa u nekim situacijama".

Zvaničnici su ponovo izdali smjernice u kojima se navodi da svako ko se oseća bolesno treba da nosi masku jer to može smanjiti broj čestica sa virusima koje se oslobađaju iz usta i nosa.

Takođe su rekli da maske mogu zaštititi osobu koja ih nosi od infekcije drugim respiratornim virusima kao što su COVID-19 ili respiratorni sincicijalni virus (RSV).

Obavezno nošenje maski već je uvedeno u bolnicama.

Lorens Jang, profesor molekularne onkologije na Univerzitetu u Voriku, rekao je da je pred njima veoma izazovna sezona gripa i da moraju da učine sve da zaštite one koji su najviše izloženi riziku od razvoja teške bolesti.

"Ovo uključuje nošenje maski za lice u prepunim i slabo provjetrenim prostorijama - posebno ako ste stariji ili imunokompromitovani ili ste u kontaktu sa ranjivim osobama. Takođe je od vitalnog značaja da svi koji ispunjavaju uslove prime vakcine protiv gripa i COVID-19", rekao je Jang za Dejli mejl.

Profesor Džulijan Redhed, nacionalni medicinski direktor za hitnu i neodložnu pomoć u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), rekao je da je broj slučajeva gripa sada nevjerovatno visok, i da najnovije brojke potvrđuju njihovu najdublju zabrinutost:

Svijet Pitbul usmrtio bebu

"Zdravstvena služba se sprema za neviđeni talas gripa ove zime".

Stručnjaci su ranije rekli da je ovaj tip gripa pretrpeo višestruke genetske mutacije, što ga čini znatno zaraznijim i sposobnijim da izazove teške simptome, uključujući akutni bol u telu, uporni umor, iznenadne skokove temperature i neuobičajene digestivne smetnje.

Doktorka Meri Rodžers iz Čikaga, poznata kao lovac na viruse i istraživač, kaže da je gotovo nemoguće razlikovati H3N2 od drugih sojeva gripa bez laboratorijskog testiranja, što znači da može cirkulisati još više a da se ne otkrije.

Dr Rodžers je poznata kao lovac na viruse s obzirom na to da je njena misija da bude korak ispred novih virusa kako bi svet bio spreman da se bori protiv njih.

"H3N2 nije nov, ali kada postane dominantan soj, često vidimo teže sezone gripa. Nedavni virusi H3N2 su dobili mutacije koje im pomažu da se lakše šire ili djelimično izbjegnu imunitet. To može dovesti do više infekcija i potencijalno više hospitalizacija, kada se soj široko proširi", rekla je ona za Dejli mejl.

Virusi gripa mutiraju svake godine, što je proces poznat u medicini kao antigenski drift, ali naučnicima još uvek nije jasno zašto je ovog leta dobio sedam novih mutacija.

"Nažalost, ne možete razlikovati H3N2 od drugih sojeva gripa samo na osnovu simptoma svi izgledaju i djeluju veoma slično", kazala je ona.

Jedini način da se sazna koji soj cirkuliše jeste sekvenciranje, koje se vrši na preostalim uzorcima.

"Možemo očekivati da će novi sojevi da nastave da se pojavljuju. Čak i sa tom evolucijom, vakcina protiv gripa ostaje jedno od naših najjačih oruđa za spriječavanje teških bolesti i komplikacija", poručila je ona.

Istraživanja pokazuju da grip H3N2 može da izazove jače bolove u telu, dugotrajniji umor i iznenadnu pojavu simptoma gripa.

Zdravlje Opasna bakterija vreba u teretani: Oko 10 odsto oboljelih umire

Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski.

Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže. grip H3N2 može da izazove jače bolove u tijelu, dugotrajniji umor i iznenadnu pojavu simptoma gripa

H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa.

Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedjelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su:

Bolovi u tijelu

Groznica

Glavobolja

Bol u grlu

Kašalj

Iscrpljenost

Povraćanje i dijareja

(B92)