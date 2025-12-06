Povećan broj smrtnih slučajeva od malarije

Broj smrtnih slučajeva od malarije u svijetu porastao je na 610.000 u 2024. godini, a Svjetska zdravstvena organizacija /SZO/ upozorila je da Afrika i dalje nosi nesrazmjerno visok udio u procentu oboljelih i umrlih.

Prema najnovijem izvještaju, Afrika čini 95 odsto svih slučajeva i smrtnih ishoda od malarije u svijetu. Djeca mlađa od pet godina predstavljaju čak oko 76 odsto smrtnih slučajeva na afričkom kontinentu.

Prema podacima SZO, Nigerija, Demokratska Republika Kongo i Niger zajedno su činile oko polovine smrtnih slučajeva povezanih sa malarijom u afričkom regionu.

Samo Nigerija je predstavljala 31,9 odsto, zatim Kongo 11,7 odsto i Niger 6,1 odsto.

Ukupan broj zabilježenih slučajeva u svijetu takođe je porastao za približno devet miliona, dostigavši 282 miliona širom svijeta, što je povećanje od tri odsto u odnosu na prethodnu godinu.

SZO je istakla stalni nedostatak sredstava koji potkopava napore za kontrolu malarije.

"Tokom 2024. godini u odgovor na malariju uloženo je 3,9 milijardi dolara, ali je dostignuto manje od polovine zacrtanog cilja finansiranja za 2025. godinu od 9,3 milijarde dolara", navela je agencija na platformi "Iks".

Malarija, jedna od najsmrtonosnijih vektorskih bolesti na svijetu, prenosi se na ljude putem ujeda zaraženih komaraca. Simptomi se mogu pojaviti tek za nekoliko sedmica i obično uključuju groznicu, drhtavicu, povraćanje i simptome slične gripu, a ako se ne liječe, može doći do teških komplikacija i smrti.

Ranije ove godine epidemija u Kongu rezultirala je sa 943 potvrđena slučaja i 52 smrtna ishoda.