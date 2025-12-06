Logo
Ko ne bi trebalo da konzumira đumbir

Izvor:

B92

06.12.2025

10:54

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Fitoterapeuti preporučuju da se dnevno ne unosi više od četiri grama đumbira, jer veće količine mogu dovesti do nadimanja, gasova i gorušice.

Takođe, osobe koje imaju ulcerozni kolitis, upalne bolesti, poremećaje krvarenja, kao i trudnice, treba da izbjegavaju konzumiranje đumbira.

Đumbir se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini od davnina, a čak ga je i čuveni Konfučije uzimao za zdravlje i snagu. Takođe mu se vijekovima pripisuju afrodizijačka svojstva, prenosi b92.

Njegovu popularnost živopisno ilustruje činjenica da se u to vrijeme redovno služio na stolovima, sa solju i biberom. Sadrži jedinjenja koja se nazivaju gingeroli, a koja imaju antiinflamatorna, analgetska, antikancerogena i antipiretska dejstva.

Prisustvo ovih supstanci je vjerovatno ključ blagotvornog dejstva đumbira na prevenciju i ublažavanje simptoma hroničnih inflamatornih bolesti.

Đumbir u hrani i pićima poboljšava varenje i pomaže u liječenju prehlade, a ako napravite tople obloge od đumbira i utrljate ih u tijelo, možete se riješiti napetosti, bola i grčeva, pa čak i ubrzati zarastanje.

Uprkos svim ovim dobrim svojstvima, đumbir i dalje može izazvati neželjene efekte, pa ga ne treba konzumirati u prekomjernim količinama.

Ko ne bi trebalo da uzima đumbir?

Osobe sa ulceroznim kolitisom – osobe sa inflamatornom bolešću crijeva mogu imati veoma neprijatne simptome ako uzimaju velike količine đumbira.

Osobe sa poremećajima krvarenja – đumbir stimuliše cirkulaciju i povećava krvni pritisak.

Trudnice – trebalo bi da ga izbjegavaju jer može izazvati grčeve u materici. Trudnicama se posebno savjetuje da ne konzumiraju čaj od đumbira u posljednje dvije ned‌jelje trudnoće.

Prije operacije – jer može izazvati obilnije krvarenje.

Osobe koje uzimaju određene vrste lijekova – ovo se posebno odnosi na lijekove za srce, antihistaminike, lijekove protiv tumora i lijekove za mršavljenje.

Ako uzimate lijekove, obavezno se konsultujte sa svojim ljekarom.

đumbir

zdravlje

