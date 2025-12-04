Haraju mutant virusi: Ovo su simptomi koji traju i do mjesec dana

Čekaonice domova zdravlja i pedijatrijske ordinacije pune su djece i odraslih, jedni se žale na simptome slične gripu, drugi na "klasičnu" sezonsku prehladu, a evo o čemu je riječ.

Posljednjih nedjelja mnogi građani Srbije su zatražili pomoć ljekara zbog temperature iznad 39 stepeni, bola u grlu i mišićima, opšte malaksaloti. Bilo je i onih koji su virus "na nogama" pregurali po nekoliko dana, a potom su se suočili, sa upornim kašljem, bolovima u sinusima i gnojnom anginom.

Jednako su pogođena djeca i odrasli, ali dok se jedni žale na simptome slične gripu, drugi su uvjereni da ih "lomi" sezonska prehlada.

"Izbore se s jednim, 'napadne' ih drugi virus"

"U pravu su i jedni i drugi, jer je riječ o mutant virusima. Pritom, virusi imaju cilj ne da nas ubiju, već da ojačaju naš imuno sistem, ali posljednjih mjesec, mjesec i po dana, dešava se da osobu koja se izborila s jednim virusom, 'napadne' i drugi", objasnio je dr Milićević.

Prema njegovim riječima, to se manifestuje tako što, umjesto da se potpuno oporavi poslije nedjelju, dvije, oboljeli se osjeća još gore.

"I tako u krug, po tri, četiri nedjelje. U takvim situacijama organizam nema adekvatan odgovor. Antibiotici ne pomažu, jer riječ je o virusu, a ne bakteriji", precizirao je doktor, pa dodao: "Bilo je mnogo slučajeva djece koja su virus vukla i po nekoliko nedjelja".

"Dijete 'gori', ne može da guta"

Kao i uvijek, dr Milićević savjetuje roditeljima da odvedu djecu da urade krvnu sliku i provjere CRP.

"Jer ako se pokaže da je bakterijska infekcija, onda antibiotici mogu da pomognu. Takođe, savjetujem da bolesnu djecu ne vode u kolektiv kako bi se spriječila epidemija", istakao je dr Milićević, uz napomenu da djeci treba davati što više tečnosti, lagane obroke i dosta voća i povrća.

"U nekim slučajevima djeca su dobila dijareju i povraćala su, pa je i to dodatno maskiralo o kakvoj bolesti je riječ jer su roditelji mislili da je u pitanju stomačni virus", naveo je dr Milićević.

"Po običaju, nama se obrate kada dijete dobije baš visoku temperaturu ili 'počne da gori', kako to slikovito kažu. Mnogi su se žalili i da ne može da jede, odnosno guta hranu jer ga grlo jako boli. Naravno, pravu dijagnozu možemo da damo tek kada vidimo rezultate analize krvi i CRP", zaklučio je dr Milićević.

I njegove kolege iz domova zdravlja u cijeloj Srbiji posljednjih nedjelja su imali veliki broj odraslih koji su se žalili na identične ili slične simptome. Ipak, bez obzira da li je neko imao temperaturu iznad 39 stepeni ili "onu bezopasnu od 37.2", ljekari su istakli da je riječ o mutiranom virusu, a prva stavr koju bi oboljeli trebalo da urade je da ostanu kod kuće i miruju makar nekoliko dana.

Prvi simptomi aktuelnog virusa

Pacijenti se na početku infekcije najčešće žale na povišenu temperaturu od 37,8 do 39, glavobolju i bol u grlu. U kasnijim fazama, u slučaju razvijanja bolesti.

Ljekari savjetuju mirovanje od četiri do šest dana, unos tečnosti, hranu s dosta vlakana, dosta povrća i voća.

Uz napomenu da se pacijenti vrate obavezama tek kada se simptomi potpuno povuku, kao glavnog krivca za dužinu trajanja bolesti navele su manjak discipline i kasniji odlazak ljekaru.