Tri greške prilikom tuširanja koje uništavaju kožu

Tuširanje je naš najintimniji ritual, trenutak koji doživljavamo kao čistoću, opuštanje i resetovanje nakon dana punog obaveza. I baš zato rijetko razmišljamo o tome da bi upravo ta navika mogla biti izvor problema: zatezanja, perutanja, sivila ili iritacija koje se pojavljuju bez vidljivog razloga.

Dermatolozi već godinama upozoravaju na to da najveća šteta koži ne dolazi (samo) od "jakih" proizvoda, nego i od sitnih ponavljajućih grešaka koje polako oštećuju zaštitnu barijeru. Kad se jednom osvijestite, sve se mijenja. Rutine postaju nježnije, koža se smiruje, a osjećaj prijatnosti vraća već nakon nekoliko dana.

Scena Džordžina objavila fotografije sa porodičnog putovanja, pratioci oduševljeni

1. Predugo tuširanje podstiče isušivanje, a ne opuštanje

Najugodniji trenuci pod tušem, oni dugi i topli, nažalost su i najštetniji, jer voda iznad 38 °C počinje da otapa lipide, prirodna ulja koja drže kožu mekom i otpornom. Kad se to događa svakodnevno, barijera se stanjuje, gubi vlagu i razvija onu prepoznatljivu kombinaciju zategnutosti i "škripavog" osjećaja.

Koža možda izgleda čisto, ali zapravo je iscrpljena. Rješenje je jednostavno: kraći, umjereno topli tuševi koji čiste bez narušavanja prirodnog filma. Nakon toga koža bolje prihvata njegu, a suvoća kože se povlači gotovo preko noći.

2. Pretjerivanje s gelovima i mirisnim proizvodima

Većina ljudi se tušira kao da cijeli dan nose slojeve mejkapa na tijelu, iako to nije slučaj. Gelovi puni parfema, sulfata i pojačivača pjene čine ono što i vruća voda – skidaju više nego što je potrebno. Kad se tome doda svakodnevno korišćenje sunđera koji mehanički trljaju kožu, rezultat je potencijalna hronična iritacija koja se najčešće vidi na ramenima, grudima, nogama i nadlakticama.

Kultura Jefimijin vez proglašen kulturnim dobrom od izuzetnog značaja

Ovih pet grešaka u njezi kože i najmlađa lica pretvaraju u starija

Ono što je koži zapravo potrebno jeste nježniji pristup u obliku prirodnijih gelova i onih s minimalnim brojem sastojaka, bez intenzivnih mirisa i bez agresivnih tenzida. Čim se tenu vrati prirodan sjaj, znak je da ste pogodili pravu ravnotežu.

3. Preskakanje hidriranja u prvih 60 sekundi

Najveća tajna naizgled glatke kože nije u luksuznim maslacima (mada nisu na odmet), nego u dobro pogođenom trenutku. Nanesite njegujući proizvod za tijelo u prvih 60 sekundi nakon tuširanja, tako je jednostavno. Upravo tada koža najbrže gubi vlagu, a preskakanje hidriranja omogućava da isparavanje napravi više štete nego što mislite.

Društvo Dogovoreno: Evo kolika će biti osnovica za borački dodatak

Kad se mlijeko, losion ili ulje nanesu dok je koža još blago vlažna, stvara se zaštitni sloj koji zaključava vodu i čini je mekšom cijelog dana. Dermatolozi tvrde da je ovo jedna od najbržih promjena koja donosi vidljive rezultate, naročito zimi kad je vazduh suv, a koža osjetljivija nego inače.