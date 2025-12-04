Cvijanović: Nemamo namjeru da izlazimo u susret bilo kakvim zahtjevima suprotnim interesima Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za Srnu da je logičan potez i nije nikakva novost što se šefovi poslaničkih klubova vladajuće većine iz Republike Srpske u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH nisu odazvali pozivu da učestvuju sastanku Savjeta za implementaciju mira /PIK/ iako poziv nije uputio Kristijan Šmit, već njegov zamjenik.

"A, i kad smo se odazivali to je davna prošlost, i to onda kad je postojala neka nada da bi se kroz bilo kakav, pa i takav dijalog nešto moglo riješiti. Već odavno znamo da je to samo kišobran koji služi kao pokriće za nelegalne intervencije visokih predstavnika", istakla je Cvijanović za Srnu upitana da prokomentariše činjenicu da se sastanku nedejtonskog PIK-a nisu odazvali predstavnici vladajućih partija iz Republike Srpske u Predstavničkom domu.

Cvijanović je podsjetila da Dejtonskim sporazumom nije predviđeno ni da takav format postoji, ni da je obaveza domaćih predstavnika da se odazivaju.

"To što Kristijan Šmit nije potpisao poziv nije bitno, on je i prisustvovao i oglašavao se nakon sastanka, kao što smo i znali da će biti. Zašto bismo mi davali legitimitet čovjeku koji je pogazio i izbornu volju birača, i vladavinu prava, petljao se u finansije, obezvrijedio demokratski izabrane institucije, pa konačno kontaminirao i takozvani evropski put BiH", naglasila je Cvijanović.

Na konstataciju Srne da su sarajevske partije, ipak, iskoristile i taj sastanak da optuže vladajuću strukturu iz Republike Srpske da su zaustavile evropski put BiH, Cvijanović je rekla da što se tiče sarajevskih partija, one nisu predmet našeg interesovanja.

"Zvuči neozbiljno kad minorne stranke, koje nemaju nijednog izabranog predstavnika u Republici Srpskoj, drže predavanje ljudima u Republici Srpskoj koga oni treba da biraju i kako da žive ili urede svoj život i svoje institucije. Odlučili smo da više ne budemo zarobljeni vještački nametnutim temama", naglasila je Cvijanović.

Ona je istakla da nemaju namjeru učestvovati na bilo kojem sastanku na kojem se od njih očekuje da se pretvaraju kako se ništa nije desilo i kako nas čeka neka svjetlija budućnost, samo zato što će Sarajevo uzimati, a Banjaluka davati.

"Naši prioriteti su isključivo vezani za stabilnost institucija Republika Srpske. Ukratko, nemamo namjeru da izlazimo u susret bilo kakvim zahtjevima koji su suprotni interesima Republike", poručila je Cvijanović.

U Sarajevu je održan dvodnevni sastanak PIK-a, a dijelu skupa prisustvovali su predstavnici stranaka iz Federacije BiH i opozicije iz Republike Srpske, zastupljenih u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.