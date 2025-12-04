U Modriči obilježene 33 godine od egzodusa Srba iz Gostovića, Ljeskovice i Bistrice

U Modriči su danas obilježne 33 godine od egzodusa 3.263 Srba iz mjesta Gostović, Ljeskovica i Bistrica sa područja opština Zavidovići i Žepče, od kojih je većina novi dom pronašla u modričkoj i opštini Vukosavlje.

Bivši zamjenik komandanta Bataljona Gostović Rajko Božić rekao je da je područje Gostovića, Ljeskovice, Bistrice i dijela mjesta Lovnica branilo oko 1.000 vojnički sposobnih ljudi, ali da se nisu mogli suprostaviti višestruko brojnijem neprijatelju.

Božić je naveo da su, prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u dolini rijeke Gostović bila 22 srpska sela sa 1.100 domaćinstava i oko 3.300 stanovnika, koji su na današnji dan 1992. godine protjerani, a kuće i imovina spaljeni.

U Crkvi Svete Petke Paraskeve u mjesnoj zajednici Modriča danas je služena liturgija, a potom parastos, te je položeno cvijeće na spomen-obilježje za 111 poginulih boraca i civila.

Na spomen-obilježje su cvijeće položili predstavnici bataljona Gostović, Ljeskovica i Bistrica, predstavnici Boračkih organizacija iz Modriče i Vukosavlja, delegacije dvije opštine i predstavnici udruženja "Gostovićana" i "Žepčaka".