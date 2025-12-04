Logo
Large banner

U Modriči obilježene 33 godine od egzodusa Srba iz Gostovića, Ljeskovice i Bistrice

Izvor:

SRNA

04.12.2025

14:19

Komentari:

0
У Модричи обиљежене 33 године од егзодуса Срба из Гостовића, Љесковице и Бистрице
Foto: Srna

U Modriči su danas obilježne 33 godine od egzodusa 3.263 Srba iz mjesta Gostović, Ljeskovica i Bistrica sa područja opština Zavidovići i Žepče, od kojih je većina novi dom pronašla u modričkoj i opštini Vukosavlje.

Bivši zamjenik komandanta Bataljona Gostović Rajko Božić rekao je da je područje Gostovića, Ljeskovice, Bistrice i dijela mjesta Lovnica branilo oko 1.000 vojnički sposobnih ljudi, ali da se nisu mogli suprostaviti višestruko brojnijem neprijatelju.

Božić je naveo da su, prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u dolini rijeke Gostović bila 22 srpska sela sa 1.100 domaćinstava i oko 3.300 stanovnika, koji su na današnji dan 1992. godine protjerani, a kuće i imovina spaljeni.

U Crkvi Svete Petke Paraskeve u mjesnoj zajednici Modriča danas je služena liturgija, a potom parastos, te je položeno cvijeće na spomen-obilježje za 111 poginulih boraca i civila.

Селак-04122025

Republika Srpska

Selak: Orden novomučenika bihaćko-petrovačkih je zavjet i obaveza za budući rad

Na spomen-obilježje su cvijeće položili predstavnici bataljona Gostović, Ljeskovica i Bistrica, predstavnici Boračkih organizacija iz Modriče i Vukosavlja, delegacije dvije opštine i predstavnici udruženja "Gostovićana" i "Žepčaka".

Podijeli:

Tagovi:

Modriča

stradanje Srba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Осумњичен за силовање: Желимиру Петковићу из Бањалуке одређен притвор

Hronika

Osumnjičen za silovanje: Želimiru Petkoviću iz Banjaluke određen pritvor

2 h

0
Селак: Орден новомученика бихаћко-петровачких је завјет и обавеза за будући рад

Republika Srpska

Selak: Orden novomučenika bihaćko-petrovačkih je zavjet i obaveza za budući rad

2 h

2
Ухапшен Змај од Шипова: Бјежао од полиције, па их вријеђао и пријетио

Hronika

Uhapšen Zmaj od Šipova: Bježao od policije, pa ih vrijeđao i prijetio

2 h

0
У Србији се повећава број обољелих од грипа: У циркулацији четири типа вируса

Društvo

U Srbiji se povećava broj oboljelih od gripa: U cirkulaciji četiri tipa virusa

2 h

0

Više iz rubrike

Вукота Говедарица, начелник општине Гацко

Gradovi i opštine

Govedarica za ATV: Većina nije pukla, sjednica je prekinuta i biće nastavljena

3 h

0
Пукла скупштинска већина у Гацку

Gradovi i opštine

Pukla skupštinska većina u Gacku

4 h

0
Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Gradovi i opštine

Novi dan novo upozorenje za građane: Izbjegavajte

19 h

0
Аеродром Бихаћ

Gradovi i opštine

Stiglo odobrenje: BiH dobija još jedan aerodrom

20 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

42

Kupio burek pa alarmirao inspekciju zbog opasnosti koju je našao u njemu

16

34

Sijarto: Brisel nije uspio da stabilizuje Balkan

16

27

Miloš Obrenović doživio moždani udar

16

25

Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

16

23

Za koji iznos će biti povećane plate u obrazovanju i kulturi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner