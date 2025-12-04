Logo
Large banner

U Srbiji se povećava broj oboljelih od gripa: U cirkulaciji četiri tipa virusa

Izvor:

RT Balkan

04.12.2025

14:03

Komentari:

0
У Србији се повећава број обољелих од грипа: У циркулацији четири типа вируса

U Srbiji je u porastu broj oboljelih od gripa i akutnih respiratornih infekcija, pokazuje najnoviji izvještaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". U cirkulaciji su četiri tipa virusa.

Tokom prošle nedjelje je registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od četiri odsto u odnosu na nedjelju koja joj je prethodila. U izvještaju se navodi da je grip najviše prisutan kod djece vrtićkog i školskog uzrasta.

"Od početka sezone nadzora, koji je započeo 29. septembra, laboratorijski su potvrđeni sporadični slučajevi gripa na teritoriji više okruga, uključujući Beograd, Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski", navedeno je u izvještaju.

Bolnica

Zdravlje

U Srpskoj još jedna osoba preminula od opasnog virusa

Potvrđeni su virusi gripa tipa AH3 i A netipizirani u Mačvanskom, Kolubarskom, Raškom, Braničevskom, Pomoravskom okrugu i u Beogradu. Od početka sezone, u opticaju su detektovani virusi tipa A(H1), AH3, B i A (netipizirani).

Istovremeno, broj akutnih respiratornih infekcija (ARI) takođe raste. Registrovano je 11.607 slučajeva ARI, što je skok od 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedjelju.

Rastući trendovi primijećeni su i u Evropskoj uniji. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u pet zemalja (Albanija, Nemačka, Island, Kazahstan i Španija).

Ptica

Region

Visokopatogeni ptičji grip potvrđen u Sloveniji

U cijelom regionu, procenat pozitivnosti uzoraka na grip prešao je epidemiološki prag od 10 odsto, a dominantno je detektovan virus gripa tip A (99 odsto), sa najvećim udelom podtipa A(H3).

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je u Srbiji 6. oktobra. Za sezonu 2025/26. zdravstvene vlasti u Srbiji obezbijedile su 332.340 doza vakcina. Ove godine građane od gripa štiti samo domaća Torlakova vakcina.

Podijeli:

Tagovi:

gripa

virus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пауновић и званично селектор "орлова"

Fudbal

Paunović i zvanično selektor "orlova"

4 h

0
Вања Милинковић Савић чека званичну потврду да је ушао у историју фудбала

Fudbal

Vanja Milinković Savić čeka zvaničnu potvrdu da je ušao u istoriju fudbala

8 h

0
Драма у ресторану: Нападнути познати адвокати

Srbija

Drama u restoranu: Napadnuti poznati advokati

22 h

0
Хрватска ће Србији задати јак ударац: Београду запријећено из Загреба

Region

Hrvatska će Srbiji zadati jak udarac: Beogradu zaprijećeno iz Zagreba

23 h

1

Više iz rubrike

Сутра облачно уз кишу, у вишим предјелима снијег

Društvo

Sutra oblačno uz kišu, u višim predjelima snijeg

2 h

0
Преминуо начелник Вареша Здравко Марошевић

Društvo

Preminuo načelnik Vareša Zdravko Marošević

2 h

0
Прочитајте ову молитву за дјецу: Вјерује се да помаже родитељима да их изведете на прави пут

Društvo

Pročitajte ovu molitvu za djecu: Vjeruje se da pomaže roditeljima da ih izvedete na pravi put

5 h

0
Данас исплата дјечијег и материнског додатка, обезбијеђено преко 2,5 милиона КМ

Društvo

Danas isplata dječijeg i materinskog dodatka, obezbijeđeno preko 2,5 miliona KM

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

42

Kupio burek pa alarmirao inspekciju zbog opasnosti koju je našao u njemu

16

34

Sijarto: Brisel nije uspio da stabilizuje Balkan

16

27

Miloš Obrenović doživio moždani udar

16

25

Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

16

23

Za koji iznos će biti povećane plate u obrazovanju i kulturi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner