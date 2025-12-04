U Srbiji se povećava broj oboljelih od gripa: U cirkulaciji četiri tipa virusa

U Srbiji je u porastu broj oboljelih od gripa i akutnih respiratornih infekcija, pokazuje najnoviji izvještaj Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". U cirkulaciji su četiri tipa virusa.

Tokom prošle nedjelje je registrovano 6.546 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja porast od četiri odsto u odnosu na nedjelju koja joj je prethodila. U izvještaju se navodi da je grip najviše prisutan kod djece vrtićkog i školskog uzrasta.

"Od početka sezone nadzora, koji je započeo 29. septembra, laboratorijski su potvrđeni sporadični slučajevi gripa na teritoriji više okruga, uključujući Beograd, Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski", navedeno je u izvještaju.

Potvrđeni su virusi gripa tipa AH3 i A netipizirani u Mačvanskom, Kolubarskom, Raškom, Braničevskom, Pomoravskom okrugu i u Beogradu. Od početka sezone, u opticaju su detektovani virusi tipa A(H1), AH3, B i A (netipizirani).

Istovremeno, broj akutnih respiratornih infekcija (ARI) takođe raste. Registrovano je 11.607 slučajeva ARI, što je skok od 12,8 odsto u odnosu na prethodnu nedjelju.

Rastući trendovi primijećeni su i u Evropskoj uniji. Stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u osam zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u pet zemalja (Albanija, Nemačka, Island, Kazahstan i Španija).

U cijelom regionu, procenat pozitivnosti uzoraka na grip prešao je epidemiološki prag od 10 odsto, a dominantno je detektovan virus gripa tip A (99 odsto), sa najvećim udelom podtipa A(H3).

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je u Srbiji 6. oktobra. Za sezonu 2025/26. zdravstvene vlasti u Srbiji obezbijedile su 332.340 doza vakcina. Ove godine građane od gripa štiti samo domaća Torlakova vakcina.