Logo
Large banner

Hrvatska će Srbiji zadati jak udarac: Beogradu zaprijećeno iz Zagreba

Izvor:

Kurir

03.12.2025

17:17

Komentari:

1
Хрватска ће Србији задати јак ударац: Београду запријећено из Загреба

"Hrvatska će Srbiji zadati vrlo konkretan i jak udarac", dio je naslova teksta na portalu "Dnevno.hr", u kojem se najavljuje još jedna rampa Hrvatske na putu Srbije ka Evropskoj uniji.

Portal zapravo citira izjavu hrvatskog ministra odbrane Ivana Anušića u kojoj on otvoreno priznaje kako je Zagreb spreman da "Srbiji blokira ulazak u EU".

eskort dama pixabay

BiH

U Banjaluci 14 eskort oglasa, ali drugi grad je rekorder

"Anušić je ovih dana jasno dao do znanja ono o čemu se dugo nagađalo - Hrvatska je spremna blokirati Srbiji ulazak u Evropsku uniju ukoliko se ne riješi pitanje nestalih", piše "Dnevno.hr" u članku u kojem Anušić dalje nastavlja da optužuje Srbiju da na neadekvatan način učestvuje u rešavanju pitanja otvorenih nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije.

On je otvoreno zaprijetio da, ukoliko Srbi kažu da ne žele da daju podatke o nestalima ili ih nemaju, "naravno da će biti na stolu i njihov ulazak u Evropsku uniju".

"Srbi moraju ispoštovati sve zakone i sve što smo i mi bili primorani ispoštovati onda kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju. Takav proces čeka i Srbiju. I mi naravno očekujemo od Srbije da isporuči dokumentaciju o nestalima. I naravno da će jedna od tema razgovora biti hoće li Hrvatska dati podršku, zeleno svjetlo ulasku Srbije u Evropsku uniju. Pitanje je da li Srbija uopšte želi da uđe u EU. To je pitanje svih pitanja", naveo je Anušić.

Prema navodima "Dnevno.hr", takav stav o Srbiji i njenom putu u Evropsku uniju imaju i u kancelariji predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

Колица

Društvo

Položaj invalida bolji, zapošljavanje i dalje najveći problem

"Bez obzira na to hoće li i kada Srbija ući u EU, pitanje nestalih mora da se riješi", rečeno je iz Milanovićeve kancelarije hrvatskom RTL-u na koji se "Dnevno.hr" poziva.

Taj portal zatim podsjeća kako godinama i dio članova Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i dio poslanika desnog spektra zagovara blokadu Srbije u pristupnim pregovorima o članstvu u EU.

"Taj stav je svojevremeno zagovarao Mostov Miro Bulj, koji je isticao da je to jedini način rješavanja pitanja nestalih", ističe hrvatski portal.

Potom u čitavu priču u kojoj se Srbija predstavlja kao glavni krivac za sve bilateralne problema na relaciji Zagreb-Beograd, ovaj medij uključuje i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

Телефон

Društvo

Širi se opasna prevara: Ako vam stigne ova poruka jednu stvar nikako ne radite

"Nije nepoznanica da je Plenković početkom jula 2023, povodom desete godišnjice ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, najavljivao kako će Hrvatska nastojati da riješi bilateralne probleme sa susjednim zemljama bez blokiranja njihovog evropskog puta, a sada kada je postalo jasno da sa Srbima nema pomaka mirnim i civilizovanim putem Anušić je u premijerovo ime najavio moguću blokadu srpskog puta u Uniju, što je u dobrom dijelu javnosti i među braniteljskom populacijom naišlo na odobravanje, i što je shvaćeno poprilično ozbiljno, što ranije nije bio slučaj", zaključuje "Dnevno.hr".

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

Srbija

Zagreb

Beograd

Evropska unija

EU

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Виц дана: Заборавни Мујо

Vicevi

Vic dana: Zaboravni Mujo

4 h

0
Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

Hronika

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

4 h

0
Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

Svijet

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

4 h

0
Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

Republika Srpska

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

4 h

0

Više iz rubrike

Nesanica telefon krevet

Region

Nasjela na "romantičnu prevaru" i ostala bez nekoliko hiljada evra

5 h

0
Радник пао са скеле високе 10 метара на градилишту

Region

Radnik pao sa skele visoke 10 metara na gradilištu

10 h

0
Малољетници у Црној Гори крали, родитељи процесуирани

Region

Maloljetnici u Crnoj Gori krali, roditelji procesuirani

23 h

0
Опрез: Поново се појавио лажни новац, овако га препознајте

Region

Oprez: Ponovo se pojavio lažni novac, ovako ga prepoznajte

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

08

Medvedev: NATO je neprijatelj

21

08

UŽIVO: Bitno, 02.12.2025.

21

07

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

21

02

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

21

01

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner