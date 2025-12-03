Hrvatska će Srbiji zadati jak udarac: Beogradu zaprijećeno iz Zagreba

"Hrvatska će Srbiji zadati vrlo konkretan i jak udarac", dio je naslova teksta na portalu "Dnevno.hr", u kojem se najavljuje još jedna rampa Hrvatske na putu Srbije ka Evropskoj uniji.

Portal zapravo citira izjavu hrvatskog ministra odbrane Ivana Anušića u kojoj on otvoreno priznaje kako je Zagreb spreman da "Srbiji blokira ulazak u EU".

"Anušić je ovih dana jasno dao do znanja ono o čemu se dugo nagađalo - Hrvatska je spremna blokirati Srbiji ulazak u Evropsku uniju ukoliko se ne riješi pitanje nestalih", piše "Dnevno.hr" u članku u kojem Anušić dalje nastavlja da optužuje Srbiju da na neadekvatan način učestvuje u rešavanju pitanja otvorenih nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije.

On je otvoreno zaprijetio da, ukoliko Srbi kažu da ne žele da daju podatke o nestalima ili ih nemaju, "naravno da će biti na stolu i njihov ulazak u Evropsku uniju".

"Srbi moraju ispoštovati sve zakone i sve što smo i mi bili primorani ispoštovati onda kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju. Takav proces čeka i Srbiju. I mi naravno očekujemo od Srbije da isporuči dokumentaciju o nestalima. I naravno da će jedna od tema razgovora biti hoće li Hrvatska dati podršku, zeleno svjetlo ulasku Srbije u Evropsku uniju. Pitanje je da li Srbija uopšte želi da uđe u EU. To je pitanje svih pitanja", naveo je Anušić.

Prema navodima "Dnevno.hr", takav stav o Srbiji i njenom putu u Evropsku uniju imaju i u kancelariji predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

"Bez obzira na to hoće li i kada Srbija ući u EU, pitanje nestalih mora da se riješi", rečeno je iz Milanovićeve kancelarije hrvatskom RTL-u na koji se "Dnevno.hr" poziva.

Taj portal zatim podsjeća kako godinama i dio članova Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i dio poslanika desnog spektra zagovara blokadu Srbije u pristupnim pregovorima o članstvu u EU.

"Taj stav je svojevremeno zagovarao Mostov Miro Bulj, koji je isticao da je to jedini način rješavanja pitanja nestalih", ističe hrvatski portal.

Potom u čitavu priču u kojoj se Srbija predstavlja kao glavni krivac za sve bilateralne problema na relaciji Zagreb-Beograd, ovaj medij uključuje i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

"Nije nepoznanica da je Plenković početkom jula 2023, povodom desete godišnjice ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, najavljivao kako će Hrvatska nastojati da riješi bilateralne probleme sa susjednim zemljama bez blokiranja njihovog evropskog puta, a sada kada je postalo jasno da sa Srbima nema pomaka mirnim i civilizovanim putem Anušić je u premijerovo ime najavio moguću blokadu srpskog puta u Uniju, što je u dobrom dijelu javnosti i među braniteljskom populacijom naišlo na odobravanje, i što je shvaćeno poprilično ozbiljno, što ranije nije bio slučaj", zaključuje "Dnevno.hr".