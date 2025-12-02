Maloljetnici u Crnoj Gori krali, roditelji procesuirani

Dvojica maloljetnika mlađa od 14 godina osumnjičena su za četiri krađe i jedan pokušaj krađe u Nikšiću, zbog čega su procesuirani njihovi roditelji.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić rasvijetili su pet imovinskih delikata – četiri krivična djela teške krađe. Za izvršenje ovih krivičnih djela sumnjiče se dva maloljetna lica starosti ispod 14 godina. Zbog zanemarivanja djece, prekršajno su procesuirani njihovi roditelji", saopštili su iz Uprave policije.

Sumnja se da su maloljetnici počinili ova krivična djela na način što su provaljivali u objekte uslužnih djelatnosti – kiosk, butik, kafe-bar i objekat brze hrane, odakle su otuđivali novac, u ukupnom iznosu od oko 500 evra.

O svemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izvršio pravnu kvalifikaciju prijavljenih događaja.

Protiv zakonskih zastupnika dva maloljetna lica – njihovih roditelja policija je podnijela prekršajne prijave nadležnom Sudu za prekršaje zbog zanemarivanja djece.