Logo
Large banner

Maloljetnici u Crnoj Gori krali, roditelji procesuirani

Izvor:

SRNA

02.12.2025

21:39

Komentari:

0
Малољетници у Црној Гори крали, родитељи процесуирани
Foto: ATV

Dvojica maloljetnika mlađa od 14 godina osumnjičena su za četiri krađe i jedan pokušaj krađe u Nikšiću, zbog čega su procesuirani njihovi roditelji.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić rasvijetili su pet imovinskih delikata – četiri krivična djela teške krađe. Za izvršenje ovih krivičnih djela sumnjiče se dva maloljetna lica starosti ispod 14 godina. Zbog zanemarivanja djece, prekršajno su procesuirani njihovi roditelji", saopštili su iz Uprave policije.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Moguć napad na svaku zemlju

Sumnja se da su maloljetnici počinili ova krivična djela na način što su provaljivali u objekte uslužnih djelatnosti – kiosk, butik, kafe-bar i objekat brze hrane, odakle su otuđivali novac, u ukupnom iznosu od oko 500 evra.

O svemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izvršio pravnu kvalifikaciju prijavljenih događaja.

Полиција Њемачка

Svijet

Baka djevojčice (12) koju su upucali njemački policajci: ''Stavili su joj pištolj na glavu, ležala je krvava''

Protiv zakonskih zastupnika dva maloljetna lica – njihovih roditelja policija je podnijela prekršajne prijave nadležnom Sudu za prekršaje zbog zanemarivanja djece.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Детаљи великог пожара у требињској болници

Gradovi i opštine

Detalji velikog požara u trebinjskoj bolnici

2 h

2
Ове двије фризуре ће бити у тренду наредне године

Stil

Ove dvije frizure će biti u trendu naredne godine

2 h

0
Жељко Обрадовић открио детаље око одласка из Партизана

Košarka

Željko Obradović otkrio detalje oko odlaska iz Partizana

2 h

0
Паљење аута, дрога, оружје: 19 оптужених у великој акцији у Српској

Hronika

Paljenje auta, droga, oružje: 19 optuženih u velikoj akciji u Srpskoj

2 h

0

Više iz rubrike

Опрез: Поново се појавио лажни новац, овако га препознајте

Region

Oprez: Ponovo se pojavio lažni novac, ovako ga prepoznajte

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Časna sestra prijavila da je napao muškarac: Policija otkrila šta se zapravo desilo

4 h

0
Румуни ухапшени у Хрватској: За паре превозили мигранте

Region

Rumuni uhapšeni u Hrvatskoj: Za pare prevozili migrante

6 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Mladić (28) uhapšen zbog sumnje da je koristio falsifikovane novčanice

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner