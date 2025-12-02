Logo
Rumuni uhapšeni u Hrvatskoj: Za pare prevozili migrante

Izvor:

SRNA

02.12.2025

16:51

Komentari:

0
Румуни ухапшени у Хрватској: За паре превозили мигранте
Foto: Pexels

Dva Rumuna su uhapšena jer je utvrđeno da su na području Slunja u automobilu rumunskih registarskih oznaka prevozila grupu stranaca koji su nezakonito ušli u Hrvatsku.

Rumunski državljani, 36-godišnjak i 23-godišnjak, sinoć su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, a iz uprave ističu a su Rumuni migrante prevozili iz koristoljublja za unaprijed dogovoreni iznos.

Месо

Ekonomija

Utvrđena bakterija: Ovaj mesni proizvod se povlači sa tržišta

Nakon kriminalističkog istraživanja karlovačke policije, muškarci se sumnjiče za krivično djelo protivzakonitog ulaženja, kretanja i boravka iz Krivičnog zakona te je protiv njih podnesena prijava nadležnom državnom tužilaštvu.

Strani državljani koje su prevozili zatečeni su i zbrinuti prema Zakonu o strancima, a prema 36-godišnjem vozaču dodatno se postupalo i po Zakonu o sigurnosti saobraćaja jer je u vozilu prevozio više osoba nego što je dopušteno, navodi ova policijska uprava.

